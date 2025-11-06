雙城論壇重啟！蔣萬安赴中恐被逼表態...梁文傑直言「相信蔣的智慧」：因為民眾期許是做好市政，非觸及重大政治議題

先前台北上海雙城論壇原訂9月底在中國上海舉行，不過卻因台北市政府協商關係臨時叫停，如今傳出雙城論壇將繼續舉行，日期則在12月25日至27日間登場，關於中國是否從中刁難逼迫表態，也掀起社會議論。陸委會今（6日）召開例行記者會，副主委兼發言人梁文傑被問及台北市長蔣萬安是否被要特別表態，他回應，陸方有要求恐怕不讓人意外，畢竟國民黨副主席蕭旭岑上週已在國台辦主任宋濤宣稱兩岸進行新階段。但他也說，「相信蔣萬安市長會有他的智慧，因為民眾對於市長的期許和要求是把市政做好，而非觸及重大政治議題。」

有媒體問及，陸委會在此次雙城論壇上居中協調許多狀況，在合作備忘錄MOU上也有些助力，目前北市府是否再次提出申請？陸委會在其中是否有發現會造成卡關、停辦或延辦的部分，甚至是否有掌握道陸方要求北市府特別要做何種表態？



梁文傑回應，對於雙城論壇，上次因為北市府認為跟對方磋商來不及，所以撤回申請，如果北市府要繼續舉行雙城論壇，仍要依規定進行提案審查。



梁文傑說，但因上次的兩份合作備忘錄，基本上中央政府這邊的意見已經審查完畢，如果沒有太大差異，備忘錄部分就可不用審查；主要須審查的是行程部分，這方面中央是站在幫助的角度。



針對陸方是否會要北市府做出特別表態，梁文傑直言，如果陸方有要求，恐怕不令人意外，畢竟大家看到國民黨副主席蕭旭岑上禮拜已經在國台辦主任宋濤面前表示「兩岸都是炎黃子孫」，並稱同屬中華民族，應該在堅持九二共識基礎上為中華民族偉大復興奮鬥；蕭旭岑還說，這是因為鄭麗文當選黨主席，兩岸關係要進入新的階段。



梁文傑說，蔣萬安市長身為台灣的首都市長，也身為國民黨員，恐怕同樣要因應新階段作表態，陸方可能會期望這點，「但我相信蔣萬安市長會有他的智慧，因為民眾對於市長的期許和要求是把市政做好。」



對於這點，梁文傑也指出，雙城論壇的目的本來就是以城市治理的部分來交換經驗和意見，不是觸及這些重大的政治議題，相信蔣萬安市長會有他的智慧。

