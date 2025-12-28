雙城論壇開幕 蔣萬安抵上海與龔正會面

公視記者黃姵涵於現場報導，「稍早台北市長蔣萬安已經抵達上海，由上海市副市長接機，我們現在所在的位置是世界會客廳，也就是台北市長蔣萬安與上海市長龔正交換禮物的地方。」

台北市長蔣萬安提及，「在兩岸氛圍如此緊張之下，雙城能夠持續舉辦、我們能夠面對面坐下來說話，這本身就是一種力量，就像一顆定心丸，告訴兩岸的民眾、海內外的朋友，只要願意交流 願意溝通，和平穩定就有可能。」

上海市長龔正說：「我們要和平要發展、要合作、要交流，是兩岸同胞的共同心聲，我相信這次雙城論壇一定會進一步促進我們兩市的合作。」

在雙方簡短致詞後變進入今天的重頭戲主論壇，本次論壇主題是「科技改變生活」，據了解在主論壇結束後，蔣萬安將與上海市長龔正簡單午餐會後就搭機返台，結束旋風訪問上海的行程，而下午由副市長林奕華率領的主團也預計將參觀上海動物園小貓熊家園，並且與台商座談。