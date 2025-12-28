雙城論壇開幕 蔣萬安贈上海市長龔正主禮「雙城共榮」曝光

台北上海雙城論壇正式啟動，台北市長蔣萬安抵達上海，參加雙城論壇主論壇。雙方會面時，蔣萬安市長贈上海龔正市長主禮「雙城共榮·北捷紀念錫盤」設計寓意。

蔣萬安市長自 2023 年首度赴滬參加雙城論壇以來，始終秉持「雙城好、兩岸好」的理念，2025 年論壇重回上海，這份主禮不僅是紀念，更象徵兩市交流已如捷運路網般，密不可分、穩定前行。

錫是極為穩定的金屬，紀念盤特別選用純錫打造，象徵雙城的友誼「彌久常新」，也取「錫（惜）福、惜情」之意，表達台北市政府對雙城論壇這份得來不易的情誼，抱持倍加珍惜與守護的態度。

廣告 廣告

市府表示，盤面上精心鏤刻了台北跨越百年的城市天際線與捷運地標，從古樸的「龍山寺、北門」到現代的「台北 101、大巨蛋」等，呈現了歷史與現代、城市治理與韌性、市民生活與文化的三重對話；錫盤中央特別鏤刻「2025 雙城論壇｜雙城好 兩岸好」字樣，映證了 2025 年雙方排除萬難、共促交流的歷史時刻。

另外，蔣萬安此次出訪上海，特別準備以「東、南、西、北選品」為核心概念的藏城美味特製禮盒，讓上海朋友從舌尖直接感受到台北的人情味。

禮盒選品涵蓋了百年市場的翻新（南門）、歷史古蹟的活化（北門/西門）以及國際認證的巷弄魅力（東門），展現臺北在保留傳統底蘊的同時，具備邁向國際的創新動力。

此份禮盒透過四種不同的口感——酸甜、沁甜、酥脆、清甜，堆疊出臺北生活的層次感。蔣市長以此禮致贈上海方，寓意雙城合作能如這份禮物般，從日常的點滴累積，終能化為「水到渠成」的具體成果。

雙城論壇推動的「直航與便利」，已讓兩市進入「一日生活圈」，這份伴手禮正是張尋味臺北的邀請函，讓上海朋友從舌尖體驗台北的日常軌跡。

以下為選品介紹：

東門永康街｜台味美食邂逅青創靈感，世界評比全球最酷街道

永康街匯聚在地美食與青創品牌，展現古今交融的城市魅力，榮獲國際評選為「全球最酷街道」。情人果的酸甜與清爽，象徵春日活力，帶來專屬臺北的好滋味。

南門市場｜百年傳統換發嶄新面貌，南北乾貨飄香臺北人情

南門市場以乾貨與眷味熟食聞名，改建後空間更明亮舒適，傳統美味以新面貌繼續陪伴市民生活。

果仁柔糖口感細緻，夏日沁甜風味，傳統與創新在此相遇。

西門艋舺｜摩登紅樓揮灑青春活力，多元文化匯聚潮流座標

西門町從商貿聚落蛻變為潮流文化指標，紅樓劇場與街頭藝術共同勾勒城市亮麗夜景。香甜酥脆的黑糖小酥捲，是秋日細品城西風華的最佳伴侶。

北門大稻埕｜河岸繁華映照茶香古街，浪漫花火點亮臺北戀曲

大稻埕以茶起家，紅磚騎樓與商行牌樓訴說臺北百年故事，河岸風光更添人文情調。冬韻烏龍茶香清甜回甘，為這座城市留下暖心記憶。

【看原文連結】

更多udn報導

積欠國民年金8年 她一次全繳清！網曝關鍵：值得

模稜兩可怎麼拼？ 巨城小編神回覆釣出一票新竹人

氣質女神也翻車？李英愛被指比例失衡「掰掰肉」

曾一天跑9場工地秀 邰智源爆羅時豐驚人身家