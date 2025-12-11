雙城論壇陸委會審核快有「貓膩」？蔣萬安：都按照程序來

針對陸委會火速通過北市府赴上海的申請，台北市長蔣萬安11日表示，北市府都按照規定來處理，不只陸委會，其他相關的中央部會也都會聯合審查，一切就是照規定、照程序來進行。（丁上程攝）

今年台北上海雙城論壇傳出確定拍板於12月27、28日舉辦，除了首度在周末假日舉辦外，以往3天2夜的行程也首次縮短成2天1夜。此外，在北市府遞交申請後，中央陸委會也火速通過申請，外界好奇其中是否有「貓膩」？台北市長蔣萬安11日表示，北市府都按照規定來處理，不只陸委會，其他相關的中央部會也都會聯合審查，一切就是照規定、照程序來進行。

針對雙城論壇拍板於12月27、28日舉辦的說法，蔣萬安11日受訪時並未否認，表示「大概原則上可能就會落在這個區間」，不過兩市仍在做最後的確認，都還是希望能夠順利舉行，北市方也針對幾項市政議題與上海方交換意見，希望屆時順利成行之後，能夠持續促進城市間的交流。

現場記者詢問，北市府向陸委會提出前往上海參加雙城論壇的申請後，陸委會「很快就通過」會不會擔心不安好心眼？蔣萬安則表示，不只是陸委會，還會有其他相關的中央部會也會聯合審查，北市府也希望在一定的期程內能完成相關程序，一切就是照規定、照程序來進行。

至於針對民進黨議員要求「去上海一定要反映小紅書詐騙問題」，蔣萬安則反酸民進黨議員一方面反對北市府舉辦雙城論壇，一方面又要北市府去上海雙城論壇反映小紅書的事情，立場前後矛盾、雙重標準。

