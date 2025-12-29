雙城論壇隔天共軍又圍台軍演！吳欣岱：直接替國民黨和蔣萬安洗臉

吳欣岱直言，蔣萬安參加雙城論壇，前腳剛走，共軍就宣布突襲軍演，直接洗臉。 圖：翻攝吳欣岱臉書

[Newtalk新聞] 中國持續增加對台軍事威脅之際，台北市長蔣萬安前往上海參加雙城論壇，談「城市交流」、談善意、談理解，還送上「錫盤子」寓意惜情。不過，今（29）天中國解放軍東部戰區卻突襲宣布對台進行圍台軍演「正義使命-2025」。對此，台灣基進北市黨部主委吳欣岱直言，蔣萬安昨天前腳剛走，共軍就宣布突襲軍演，不僅不給面子，更是直接替中國國民黨和蔣萬安洗臉。

吳欣岱在臉書發文寫道：「根據解放軍東部戰區發言人施毅發布的聲明，中共東部戰區突襲宣布代號『正義使命-2025』的環台軍演，出動陸、海、空、火箭軍等多兵種力量，在台灣北部、西南、東南及東部海空域進行聯合作戰能力演訓，並明確宣稱是對『台獨與外部勢力干涉』的警告。」

吳欣岱指出：「中共等於清楚告訴大家：蔣萬安赴上海、鄭麗文出席連胡會、甚至放話明年想見習近平，通通只是熱臉貼冷屁股。什麼『溝通能帶來和平』、『兩岸同屬一中』這類低姿態的妥協，不只換不到尊重，還讓人看不起，更讓國際盟友在是否出手相助時，都不得不再三猶豫，成為實質的扯後腿行為。」

吳欣岱續指：「明明中國國民黨的黨主席與政治明星蔣萬安，近期頻頻釋出善意，為什麼解放軍仍選擇在這個時間點軍演？或許是覺得示好還不夠、跪的姿勢不夠有誠意；又或者對於欺善怕惡的對象來說，一次恐嚇不夠，那就再恐嚇第二次。無論答案是哪一個，都再次證明：面對不講道理的對手，除了壯大自己、結盟其他國家之外，別無他法。」

蔣萬安返台共軍秒軍演，林智群酸送錫盤蹧踏且接待不對等，論壇不如不辦。 圖：台北市政府／提供