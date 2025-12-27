雙城論壇首日…蔣萬安坐鎮台北！赴北捷中山關懷站寫下：害怕不是軟弱

記者陳思妤／台北報導

雙城論壇今（27）、（28）日兩天登場，由於台北日前發生隨機砍人案，台北市長蔣萬安只出席28日主論壇。他今（27）日無公開行程，但也特別前往北捷案的中山站「安心關懷小站」視察，實地關心第一線服務運作與民眾需求。他並在心願小卡上寫下「害怕不是軟弱，復原需要時間，你不孤單，我們陪你一起渡過」，感謝大家在這段艱難時刻攜手協助，陪伴城市一起走過難關。

北捷發生隨機砍人案，造成4死11傷，北市中山捷運站R7出口設立「安心關懷小站」。蔣萬安今天一到現場，先親手送上熱豆花與暖暖包，向投入關懷工作的社工人員、諮商心理師及辛勞執勤的員警表達感謝，感謝大家在關鍵時刻守在第一線，陪伴市民。

蔣萬安也與台北市諮商心理公會理事長藍挹丰、新北市諮商心理師公會理事長羅惠群進行交流，了解近期民眾尋求心理諮商的實際狀況與需求變化，並關心跨縣市專業資源合作的情形。他也認為面對突發事件帶來的心理衝擊，政府必須更快一步，主動讓市民得到支持。

行程最後，蔣萬安在心願小卡上寫下「害怕不是軟弱，復原需要時間，你不孤單，我們陪你一起渡過。」並親手掛上聖誕樹，向所有默默付出的專業人員致意，也再次感謝大家在這段艱難時刻攜手協助，陪伴城市一起走過難關。

社會局也說明，安心關懷小站截至12月25日，累計諮詢46人、轉介心理諮商24人。

