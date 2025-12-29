政治中心／陳堯棋 嚴凱 上海報導

2025雙城論壇主論壇今天登場，台北市長蔣萬安上午搭機赴中國上海，蔣萬安在和上海市長龔正見面時，喊話台灣海峽不要有波濤呼嘯，雙城好兩岸好，上海市長龔正高喊兩岸血脈相連，兩人一搭一唱。媒體問到共機擾台、小紅書、兩岸一家親議題，還被網友翻出來說蔣萬安問A答B。

面對鏡頭揮手微笑，台北市長蔣萬安快閃上海參加雙城論壇，傍晚6點多回國，抵達松山機場。不過這次在網路上，這一段惹出爭議。記者詢問共機擾台、小紅書、兩岸一家親議題，但蔣萬安沒切中問題點，網友說蔣萬安和其他人的問A答B方式有點不太一樣，他是直接把演講內容再複製貼上一次，完全是笑著睜眼說瞎話，笑說"再看一次中國人不會覺得他只是體面的花瓶而已嗎？"很多人留言按讚。

雙城論壇! 上海市長稱"兩岸一家親" 網友批蔣萬安"問A答B"

雙城論壇! 上海市長稱"兩岸一家親" 網友批蔣萬安"問A答B"（圖／民視新聞）





雙方市長見證簽署水治理、職能培訓兩項MOU，只是兩岸局勢緊張，中國作為東道主，開口就是統戰語調。

兩人一搭一唱，但共機共艦卻持續擾台，綠營議員不滿，蔣萬安竟然眼睜睜讓中國吃台灣豆腐。









雙城論壇! 上海市長稱"兩岸一家親" 網友批蔣萬安"問A答B"

雙城論壇! 上海市長稱"兩岸一家親" 網友批蔣萬安"問A答B"（圖／民視新聞）





顏若芳說，中國共機共艦擾台 兩岸一家吃豆腐 蔣萬安悶不吭聲。蔣萬安說，會後聯訪第一題 我想說成論壇清楚表達立場 台灣海峽不要有呼嘯與波濤 希望和平繁榮。

2025台北上海雙城論壇，雙方預計簽署 水治理 職能培訓等兩項MOU，但共機共艦持續擾台加上小紅書總部，未能配合台灣的打詐條例，會後蔣萬安接受媒體聯訪並未正面回應，是否有嚴正表達立場 以上是民視新聞在中國上海的採訪。





















