雙城論壇「主論壇」談科技 上海市長龔正：兩市加強優勢互補

台北上海雙城論壇主論壇今天（12／28）舉行，上海市長龔正在雙城主論壇致詞時表示，很高興與新老朋友相聚浦江之畔，共同出席2025年上海台北城市論壇，他代表上海市人民政府，向台北市長蔣萬安及出席嘉賓表示熱烈歡迎，也點出雙城論壇15年來累計簽署47項交流合作備忘錄，論壇將進一步促進兩市合作、優勢互補、共享共贏，也將為兩岸和平發展與融合發展作出新的貢獻。

今年雙城論壇主題為「科技改變生活」，也因種種因素改為了一日的快閃行程。龔正在主論壇上首先致詞。他表示，雙城論壇是上海與台北攜手合作的重要平台，見證了雙城跨越海峽、歷經風雨的深厚情誼。15年來，兩市累計簽署了47項交流合作備忘錄，在科技、教育、文化、衛生、市政、交通等領域真誠交流、務實合作，成效顯著。

龔正指出，兩市政府在城市治理和民生保障上，不斷地推出惠民新舉措，為兩市市民提供了更多的生活便利和和發展機遇。今年的雙城論壇以科技改變生活為主題，承載了兩座城市對共同發展的追求，兩岸同胞對美好生活的期盼。

龔正提到，當前新一輪科技革命和產業變革方興未艾，人工智慧的浪潮已經撲面而來，上海正在深化建設國際科技創新中心，積極打造具有全球競爭力的人工智慧技術和產業創新高地。

面對兩岸科技的合作，「台北擁有豐富的創新資源，蓬勃的科技產業，正在加快建設全球領先的AI智慧城市」，龔正表示，「科技改變生活引領未來，我們希望兩市加強優勢互補，經驗互鑑，攜手提升兩市數字（數位）能力，賦能城市高質量發展」。他說，科技向善、惠澤民生，是我們的共同認識和責任。

龔正也說，今年滬台交流合作再添新成果，包括首次組團參加2025世界人工智慧大會，以及舉辦海峽兩岸青年會、雙城盃圍棋賽等活動，兩市市民關注與參與，持續譜寫雙城交流故事。

龔正最後強調，兩岸同胞血脈相連、命運與共，常來常往、走近走親是兩岸同胞的共同願望，「我們將以最大的誠意歡迎台灣同胞多來走走看看，更多地了解大陸、認識上海，實地感受兩岸一家親的親情與溫情」。

