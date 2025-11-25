雙城論壇 林奕華證實12月下旬舉辦 雙方已展開行程、MOU確認

台北、上海雙城論壇原訂9月25日於上海舉行，台北市政府9月22日臨時喊停前往上海與會，近日則傳出雙城論壇將在12月25日到27日舉辦。台北市副市長林奕華今天證實，確定將在12月下旬舉辦雙城論壇，確切日期將再對外公布，強調雙城已是行之多年兩岸市政交流，中央也很支持。

台北市副市長林奕華25日證實，確定將在12月下旬舉辦雙城論壇，確切日期將再對外公布，強調雙城已是行之多年兩岸市政交流，中央也很支持。 （台北市政府資料照）

林奕華今天出席北市文化局「台北市文化基金會40週年感恩茶會」，針對媒體詢問雙城論壇舉辦日期，林奕華表示，確定雙城論壇舉辦的時間點，將落在12月下旬，不過確切時間日期要等一切定案才會對外公布，目前已展開行程、MOU確認。

廣告 廣告

媒體還問到，有綠營議員掛看板指投票給台北市長蔣萬安就是投給國民黨主席鄭麗文，此舉是否會產生紅統效應影響蔣萬安前往雙城論壇。林奕華說，其實大家都知道雙城論壇已經行之多年，從前市長郝龍斌、柯文哲一路過來舉行，也沒有因為疫情斷過。

雙城論壇原訂在9月25日舉行，但北市府卻突然宣布延期，主因是相關MOU的審查涉及相關部會修正。台北市政府之前表示，雙城論壇一向是秉持著對等、尊嚴、善意、互惠的原則進行。