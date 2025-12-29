「雙城論壇」甫結束中國就宣布明環台軍演 陸委會：中共精心設計的兩手策略

行政院大陸委員會發言台。（圖／資料照片，圖源：翻攝自行政院大陸委員會YouTube）





中國解放軍東部戰區今（29）日突宣布，明（30）日將組織陸軍、海軍、空軍及火箭軍等兵力，於台灣海峽、台灣島北部、西南、東南及以東海空域，實施代號為「正義使命－2025」的軍事演習，並進行實彈射擊演練。外界多認為這是中共針對日本首相高市早苗先前的「台灣有事」觀點，與美國近期通過新一波對台軍售案後的示威舉動。由於今（2025）年的「台北上海雙城論壇」，昨（28）日甫在上海登場，台北市長蔣萬安還親自出席開幕並見證雙方簽署交流合作備忘錄。行政院大陸委員會今（29）日對此回應，這顯然是中共精心設計的兩手策略。一面喊走親走近，一面搞武力威嚇；一面喊「兩岸一家親」，一面又劍指台灣。

陸委會今（29）日嚴正譴責中共宣布在台灣周邊海空進行「正義使命-2025」演習及實彈射擊，此舉不僅嚴重威脅台海穩定現狀，更對區域安全造成重大衝擊，再次凸顯中共是台海和平的麻煩製造者，其窮兵黷武的行徑，也無法為台灣人民及國際社會所接受。

陸委會指出，「雙城論壇」才剛結束，中共隔天就宣布軍演，這顯然是精心設計的兩手策略。一面喊走親走近，一面搞武力威嚇；一面喊「兩岸一家親」，一面又劍指台灣。此事再度印證台灣人民不可對中共心存幻想。

