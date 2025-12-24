雙城論壇「當天來回」 蔣萬安：基本仍是雙城好、兩岸好

要聞中心／綜合報導

台北市長蔣萬安24日上午出席台北市議會第14屆議員就職三週年活動，會前針對即將於28日登場的台北上海雙城論壇行程調整進行說明。他表示，為確保北市年末各項大型活動維安部署到位，因此僅出席主論壇並當日往返，但雙城論壇主軸仍維持「雙城好、兩岸好」，希望持續維持兩市之間各方面的市政交流。

台北市長蔣萬安。（圖／北市府提供）

蔣萬安原預計於27日率北市府團隊前往上海，參加為期兩天的雙城論壇活動。然而因19日發生北捷隨機攻擊事件，北市府宣布蔣萬安縮短行程，改為只參加28日的雙城論壇主論壇並且當日往返上海及台北。外傳上海方盼蔣萬安表態「友中」，市府內也曾為了是否停辦激辯，最後仍由交流派勝出。

蔣萬安24日受訪時說明，這次也是因應1219事件發生之後，接下來台北市各項大型活動需確保各項的維安部署到位，所以這次維持兩天的雙城論壇活動，他僅出席28日上午的主論壇。他強調，雙城論壇基本上就是「雙城好、兩岸好」，希望能夠持續維持兩市之間各方面的市政交流。

媒體詢問今年雙城論壇只剩一天，上海方的態度如何？蔣萬安回應，基本上，雙城論壇維持15年，一直以來就是進行兩座城市市政的交流。被問到本次論壇是否維持之前「雙城好、兩岸好」基調時，他再次表示，基本上就是「雙城好、兩岸好」，希望能夠持續維持兩市之間各方面的市政交流。

台北市府市長林奕華。（圖／中天新聞）

代替蔣萬安接續市府團參訪行程的副市長林奕華表示，因為台北市發生了1219的憾事，市長能夠坐鎮台北市當然很重要，但因為雙城論壇已經進行了15年，北市府也想辦法看如何取得上海方的理解。林奕華指出，在經過溝通後，上海方能充分理解蔣萬安在這時候做出如此兼顧的做法，上海方都很能理解市長在這個時間點的決定。

