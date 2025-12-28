雙城論壇 蔣萬安：願台海非波濤呼嘯而是和平繁榮
(記者黃緒生台北報導)台北市長蔣萬安今天在上海舉行的雙城論壇上致辭時，表達期盼與呼籲：「在不久的將來，當大家談論到台灣海峽的時候，想到的不再是波濤與呼嘯，而是和平與繁榮」。
蔣萬安今天在上海的發言：
這是我第二次以臺北市長的身份來到上海出席雙城論壇，這一趟來真的不容易。
我在到上海的途中，飛越臺灣海峽。不禁讓我想起，數百年來，海峽見證過先民橫渡黑水溝，見證過二戰的殘酷，見證過1949年兩岸人民的悲歡離合；也見證過兩岸的和平交流。我相信，大家更關心的，是未來雙城之間、甚至是海峽兩岸，將如何發展？
在臺灣，有人支持我們對話，有人質疑我們交流；在大環境跌宕起伏的此刻，我們持續為了雙城論壇而努力堅持。因為，我始終相信，「接觸」比「牴觸」好，「對話」比「對抗」好，「了解」比「誤解」好，「互動」比「衝突」好。「雙城好，兩岸好！」
所以，我再次來到了上海！
在聖誕節剛過的時候來到上海，我心裡有特別的感受。上海就像一棵聖誕樹，這是長篇小說《繁花》的作者金宇澄說的。他說：「在上海，各式奇談怪論都可以被允許。五花八門的內容，都可以掛在上頭。」
其實臺北也是如此，甚至有過之而無不及。海納百川、多元包容。「雙城論壇」也因此成為兩岸之間持續至今唯有的官方對話平台，相互交流，彼此借鏡。
今年「雙城論壇」的主軸，是「科技改變生活」。很多人以為，科技走到了今天的AI時代，人的角色也許越來越淡泊。但我認為恰恰相反，尤其在市政治理上面，更應該要珍視我們以「以人為本」核心價值。身為臺北市長，我念茲在茲的是科技如何幫助我們更貼近人，更貼近每一位市民朋友。
民國八年「五四運動」，喊出的「德先生」、「賽先生」，喚起華人世界對這兩大議題的追索。從我們的時代來看，賽先生，就是科技與AI；從我們的文化來看，德先生，就是「民惟邦本，本固邦寧」；市政治理，就是要「服務市民」、「貼近市民」「尊重市民」。
談到「AI與城市治理」，我也現場分享兩個案例。
臺北有「1999」；後來因為雙城交流，上海也有12345。臺北市民的任何問題，撥打1999市府各單位會立即嫁接彙整各項資訊、提供答覆，研考會也會持續追蹤相關市政議題的回覆成效。
現在，我們運用科技導入AI，民眾撥打1999進線，系統同步將語音轉化成文字，透過AI讓我們的話務人員即刻精準地回覆，大幅提高了行政效率也提升了服務品質，我們也會持續運用AI，照顧更多的族群，涵蓋更多元的議題。
第二個案例，是「生生喝鮮奶」。
今年開始在臺北市，每一位兩歲到十二歲的孩子，每一周都可以免費領取一瓶鮮奶。這個政策，結合了民間便利商店的物流系統，學生通用的數位學生證以及數位登錄平台協助，讓每一位孩子或家長，都可以直接到超商嗶卡領取。不論原生家庭的經濟條件如何，科技讓我們的我們的孩子更健康。
我舉這兩個例子，無非是要告訴大家，不管是德先生也好，賽先生也罷，都是要「以人為本」，而這個「人」，不是集合名詞，而是要落實在「每一個不同的人身上」。
我們談民主，談科學，談市政，談治理，如果只注意到百分比的大多數，那是施政的高度；但如果我們注意到百分比的個位數或小數點，那是施政的溫度。
施政的高度讓城市壯大，但施政的溫度讓城市偉大，我對自己的期許是：擘劃建設的高度，是市長職責所在，但確保施政的溫度，則是政治人物的良知所在。
在我來上海之前，臺北發生了不幸的1219隨機攻擊事件，造成社會的不安。
這起事件給我們警醒，我們的城市的確存在風險。但是，案發當下，有民眾挺身而出、見義勇為，甚至不惜犧牲生命；事後市民熱誠捐輸，同心悼念，證明了城市的溫暖無所不在，令我們非常感動。
一個人本的城市，不是沒有危機發生；一個人本的城市，應該是能應變的韌性城市。因此，為政者的責任，是要降低風險，控管危機，守護人民，捍衛我們珍視的「人本價值」。
今天稍晚，我又再飛越臺灣海峽回到臺北。在西太平洋上，依舊有漁船在捕魚，仍然有商船在航行，我在班機上也一定會遇到許多經常來往兩岸的乘客朋友，大家都在為自己的生活打拚。因此，我誠摯地期盼也懇切地呼籲，在不久的將來，當大家談論到臺灣海峽的時候，想到的不再是波濤與呼嘯，而是和平與繁榮。
這是我的期待，也是我一直努力的目標。
雙城好，兩岸好。
