雙城論壇 蔣:對話比對抗好 盼台海再無波濤

台北市長蔣萬安二十八日上午從台北搭機抵達上海，參加本屆台北上海城市論壇主論壇。他致辭時表達期盼與呼籲：「在不久的將來，當大家談論到台灣海峽的時候，想到的不再是波濤與呼嘯，而是和平與繁榮。」

蔣萬安一早從台北飛抵上海，第二次以台北市長的身分到上海參加雙城論壇。他在會前與上海市長龔正會面，雙方並互相致贈禮物。龔正首先表達歡迎之意，強調要和平、要發展、要合作、要交流，這是兩岸民眾共同的願望，並表示雙城論壇會進一步促進兩市的合作。

蔣萬安說，在兩岸氛圍如此緊張之下，雙城能夠持續舉辦，大家能夠面對面坐下來說話，本身就是一種力量，就像定心丸，告訴兩岸民眾及海內外的朋友，只要願意交流、願意溝通，和平穩定就有可為。

他說，任何東西都不可能取代面對面的交流，越困難越需要溝通，「因此我們一起努力，為台北上海兩座城市，也為兩岸的和平穩定一起努力，走出一條穩健的道路。只要雙城好，兩岸一定好」。

龔正致贈蔣萬安「玉蘭綻放‧堅如磐石」藝術瓷瓶，象徵兩市的文化橋梁與情感紐帶，連結兩市攜手共進。蔣萬安則贈龔正的「雙城共榮‧北捷紀念錫盤」，象徵兩市交流已如捷運路網般密不可分、穩定前行，另外還有一份以「東、南、西、北選品」為核心概念的藏城美味特製禮盒。

蔣萬安在主論壇的開幕致詞上說，當他搭機飛越台灣海峽，想起數百年來，海峽見證過先民橫渡黑水溝、二戰的殘酷及一九四九年兩岸人民的悲歡離合，也見證過兩岸的和平交流。他相信，大家更關心的是未來雙城之間、甚至是海峽兩岸將如何發展？

蔣萬安說，「在台灣，有人支持我們對話，有人質疑我們交流；在大環境跌宕起伏的此刻，我們持續為了雙城論壇而努力堅持」。因為，他相信，「接觸」比「牴觸」好，「對話」比「對抗」好，「了解」比「誤解」好，「互動」比「衝突」好。他也誠摯地期盼也懇切地呼籲，在不久的將來，當大家談論到台灣海峽的時候，想到的不再是波濤與呼嘯，而是和平與繁榮。這也是他一直努力的目標。

在主論壇開幕式上，兩市代表分別簽署「上海市與台北市推動水治理交流合作備忘錄」與「上海市與台北市推動職業技能培訓經驗分享合作交流備忘錄」。

對於龔正歡迎台灣同胞實地感受「兩岸一家親」的說法；陸委會則冷回，「既然要說一家親，就不要文攻武嚇」。

蔣萬安晚間結束出訪，返抵台北松山機場。