論壇中心／綜合報導

台北市長蔣萬安昨（28日）赴上海出席雙城論壇，並送禮「雙城共榮・北捷紀念錫盤」，上海市長龔正則回贈「玉蘭綻放・堅如磐石」藝術瓷瓶，而解放軍東部戰區今（29日）宣布展開「正義使命-2025」演習。立院榮譽顧問陳柏惟表示，蔣萬安和中國要營造「錫近瓶」的意象，對方給的回應卻是軍演。

陳柏惟在《台灣向前行》節目中指出，兩個城市之間或是兩個不同政體之間的交換禮物，事先一定會安排過，所以中國可以接受「錫盤子」，自己問過相關的朋友，他們說「這其實是蔣萬安和中國要共同營造錫盤、瓷瓶放在一起的意象」叫「錫近瓶」，這樣子講就代表「蔣萬安去倒貼人家」。陳柏惟進一步指出，兩邊講好的戲碼就是「錫近瓶」，雖然蔣萬安是柔性的對話，對方給的回應卻是軍演，網友不要說蔣萬安惹中國軍演，但事實就是「蔣萬安去談也沒屁用」。

陳柏惟表示，國民黨繼續擋軍購、嗆民進黨「除了買軍購還能幹嘛」，但國民黨不是很愛和中國談？談完的結果就是「給你飛飛機」，問綠營在幹嘛的時候，國民黨在「送盤子」，誇口說「和談會有成果」，指著別人說「你們有什麼辦法」？但國民黨的辦法明顯就失敗了。

原文出處：雙城論壇「錫近瓶」 陳柏惟：蔣萬安倒貼換來中共軍演！

