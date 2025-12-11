雙城論壇 陸委會：勿逕自簽協議

台北市長蔣萬安（中）11日出席議會備詢，綠營議員要求他前往上海反映小紅書詐騙議題。蔣萬安回應，民進黨議員一方面反對舉辦雙城論壇，一方面又要求他反映問題，立場矛盾。（鄧博仁攝）

今年台北上海雙城論壇確定12月27、28日舉辦，相較9月時中央針對合作備忘錄多有要求，導致論壇時間延後，這次陸委會在審核出訪時意外快速，台北市長蔣萬安11日到市議會接受質詢，有議員擔憂陸委會的「善意」是請君入甕，也有議員建議蔣到大陸要反映「小紅書」詐騙。蔣表示，中央也清楚雙城論壇就是市政交流，不牽涉政治，也反酸議員反對雙城論壇卻要求反映小紅書詐騙是雙重標準。

但蔣萬安也表示，任何平台都有責任要配合打詐，重點是標準要一致，該反映的會反映。

陸委會發言人梁文傑11日在例行記者會上表示，陸委會收到的申請案確實就是27、28這兩天。陸委會並提出幾點提醒事項，第一要聚焦於市政交流、市政議題。第二如果行程有變動還是要事先告知。第三陸委會將列出一些兩岸條例裡面的相關規定，譬如不可以在未經中央政府同意的狀況之下簽署協議等等。

蔣萬安27、28日將出訪上海參加雙城論壇，民進黨議員簡舒培及社民黨議員苗博雅昨分別在受訪、議會質詢時表示，大陸社群平台「小紅書」的總部就在上海，蔣這次出訪應主動要求對方在台設立據點或分公司，才能有效打擊平台上的詐騙。

蔣萬安反酸議員，一方面反對北市府舉辦雙城論壇，一方面又要北市府去上海雙城論壇反映小紅書的事，立場「前後矛盾、雙重標準」。

國民黨議員鍾小平質詢時也提及，陸委會這次審核北市府前往上海意外快速，且對蔣「充滿善意」，相較於過往每次刁難、處處找麻煩有很強烈的對比，會不會是口袋戰術、請君入甕？

蔣萬安直言，一切依照規定、程序來進行，他認為中央也很清楚，雙城論壇就是市政交流，就是城市之間行之多年的交流會議，不牽涉任何政治或中央職權。

這次雙城論壇從過往3天2夜行程，首度縮減成2天1夜，且首度在周末假日舉行，外界憂心雙方交流會相對縮減。

國民黨議員柳采葳認為，重點在於交流內容是否扎實、互動是否有意義，只要雙方能在有限時間內把該談的議題談深、把合作做細，論壇就能發揮價值，「時間長短不是衡量成效的標準，品質才是。」