雙城論壇 陸委會：蔣市長可反映共機擾台問題

（中央社記者李雅雯台北26日電）雙城論壇明天在上海登場，台北市長蔣萬安縮短行程僅參加28日主論壇活動。陸委會今天表示，共機擾台幾乎成為常態，倘若蔣市長可以反映相關意見的話，一定會受到台灣人民歡迎。

大陸委員會（陸委會）26日召開例行記者會，由副主委兼發言人梁文傑主持。

台北-上海城市論壇（雙城論壇）明天在上海登場，台北市政府先遣團今天出發前往上海。由於台北車站、中山商圈19日發生無差別隨機攻擊事件，蔣萬安縮短行程，將僅參加28日上午主論壇活動。

媒體提問陸委會對於蔣萬安赴陸的建議事項，詢問陸委會是否建議蔣萬安在28日主論壇活動上對於共機擾台動作適度表達台灣立場。

梁文傑回應，共機擾台現在幾乎變成常態，引起台灣人民非常大的反感；如果蔣市長到上海可以表達的話，或者他願意表達的話，「我想這個一定會受到台灣人民的歡迎」。

雙城論壇召開有助於穩定兩岸關係嗎？梁文傑表示，陸委會對於雙城論壇的態度是一貫的，希望論壇秉持原來創立主旨，針對台北、上海的市政議題做交流，所以焦點是放在市政上面。

他說，其實兩邊城市互動也不是僅有台北、上海，南投、浙江杭州也有兩湖論壇，還有其他城市經常互來互訪，「當然這些城市之間的互訪，如果能夠都聚焦在市政上面的話，我們陸委會都是樂見的」。

