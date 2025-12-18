雙城論壇 陸委會：蔣萬安若表達其「堅持」有助台灣

台北與上海「雙城論壇」預定28日在上海舉行，陸委會副主委梁文傑今天(18日)在回應媒體詢問時表示，有注意到台北市長蔣萬安最近的談話，數度提到「堅定捍衛中華民國」，而陸委會認為，捍衛中華民國是台灣最大多數人的共同主張，所以如果蔣萬安能夠充分表達他的堅持，「甚至如果能夠在適當的場合表達」，對台灣來說將會很有幫助。

此外，香港民主黨宣布解散，梁文傑指出，香港民主黨參與了香港民主運動發展過程，也經歷香港民主制度遭到侵蝕跟崩壞，因此對於該黨宣告解散深感遺憾；梁文傑並表示，香港民主黨的停止運作及壹傳媒創辦人黎智英遭定罪，正說明在中共一國兩制之下，只有擁護中共且經過中共認證通過的愛國者才能參與政治，其他政治團體、持不同意見者都毫無生存空間，因此也要藉此提醒國人，不要輕信中共的政治話術。

另有媒體關注兩岸觀光旅遊開放議題，梁文傑重申我方立場沒有改變，希望台旅、海旅「小兩會」能先進行協商；梁文傑同時以12月中國飛往日本的航班已被取消40%為例，強調我方立場就是希望觀光的延續性不要被政治問題干擾，所以近期中、日航班的狀況，更讓我方認為「小兩會」先對話溝通有其必要性。