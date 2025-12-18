雙城論壇 陸委會：蔣萬安若適當表達「捍衛中華民國」很有幫助

陸委會副主委梁文傑。 圖：高逸帆／攝（資料照）

[Newtalk新聞] 雙城論壇將於12月27、28日舉辦，傳出台北市長蔣萬安有機會與國台辦主任宋濤會面。蔣萬安日前則說，他立場始終如一，就是反對台獨、支持符合中華民國憲法的九二共識。對此，陸委會發言人梁文傑今（18）日表示，有看到蔣市長說堅定捍衛中華民國，如果能在適當場合表達，對台灣很有幫助。

陸委會今下午召開例行記者會，梁文傑受訪表示，陸委會的立場就是，雙城論壇是兩個城市之間的交流，希望能聚焦於市政議題。

梁文傑指出，陸委會有注意到蔣萬安最近好幾次談話都有提到，堅定捍衛中華民國。他說，捍衛中華民國，是現在台灣大多數人的共同主張，也是最能夠讓大家接受的。

梁文傑表示，如果蔣萬安能夠充分表達，甚至如果能夠在適當場合表達，這對台灣來說是很有幫助的。

