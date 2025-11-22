「雙城論壇」12月下旬登場？蔣萬安曝仍在溝通中
台北上海雙城論壇今年輪到上海主辦，預計12月登場。台北市長蔣萬安今（22日）被問到目前進度為何，他僅強調目前都還在溝通，很多行政細節都還沒確定，等到具體結果出爐會跟大家報告。
蔣萬安今天出席2025年CBMC台灣年會「城市論壇」，被問及12月下旬將登場的雙城論壇進度，他強調「市府都還在持續地跟上海方溝通協調，很多行政細節都還沒有確定，一旦有具體結果、結論，會跟大家做報告」。
國民黨主席鄭麗文上任後，副主席張榮恭14日在上海分別與上海市委書記陳吉寧、國台辦主任宋濤會面，引發民進黨政府質疑，傳陸委會將祭「反制」，除不核准上海台辦副主任李驍東20日來台的申請，恐連帶影響12月底舉辦的台北上海雙城論壇。
不過，陸委會主委邱垂正20日接受廣播節目專訪時表示，雙城論壇的2份MOU都處理好了，也大概知道雙城論壇預計舉辦的時間，他強調對於不預設任何政治前提的兩岸交流，政府都支持；只要台北市政府提出申請，政府會以最快的速度來同意，也會提供必要的協助。
延伸閱讀
陸客沒了？日人振奮「東京街頭空曠舒服」 他：拍錯地方
台南烏樹林火光衝天！「20米高垃圾山」全面燃燒 撲滅恐需一周
美北卡「老鷹把貓扔下砸中車」 擋風玻璃破大洞駕駛嚇瘋
其他人也在看
台北上海雙城論壇12月下旬登場 林奕華：上海方昨來台討論
原訂9月舉行的台北上海雙城論壇延遲至今，台北市副市長林奕華今日證實，上海市昨日有來討論，時程初步鎖定12月下旬。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
「雙城論壇」12月下旬登場？蔣萬安：很多細節還沒確定
台北上海雙城論壇今年輪到上海主辦，預計12月登場，陸委會主委邱垂正20日指出，已掌握年底雙城論壇舉辦時間，只要市府申請，中央就會批准。台北市長蔣萬安22日受訪表示，還在持續跟上海方溝通協調，很多行政細節都還沒有確定，一旦有具體結果、結論，會跟大家做報告。中時新聞網 ・ 1 天前
醉男掰彎警車天線 「警界宥勝」跆拳道好手出動逮人
50歲楊姓男子今（22）日凌晨在台北市大安區忠孝東路四段喝到泥醉，竟失控朝警車咆哮，動手將無線電天線「掰彎」毀損。大安分局敦化南路派出所陳姓警員上前制止，反遭楊男揮拳造成臉部擦挫傷，所幸神似藝人宥勝的警員張棋鈞與陳姓警員立刻制伏逮捕他，全案依妨害公務、傷害及毀損等罪嫌移送偵辦。自由時報 ・ 21 小時前
外交部：感謝馬克宏肯定台灣經驗 願共同反制假訊息
（中央社記者楊堯茹台北22日電）外交部今天表示，感謝法國總統馬克宏肯定台灣因應假訊息與資訊操弄的經驗，台灣願與理念相近國家持續加強合作，共同提升民主韌性，攜手反制假訊息。中央社 ・ 22 小時前
單週第2起校園綁架案 奈及利亞227名師生遭擄走
（中央社拉哥斯21日綜合外電報導）奈及利亞官員今天表示，持槍歹徒在奈及利亞中部一所天主教學校綁架227名學生與教師，這是本週第2起明日張膽的校園綁架案。中央社 ・ 22 小時前
譴責陳菁徽三條線邏輯 黃文益：市府主動查辦不法不容抹黑
針對陳菁徽以「與李有財合成照」作為抹黑依據，刻意將「與其合成照」等同「力挺犯罪」，民進黨高雄市黨部主委黃文益今（22）日嚴正指出，這種荒腔走板的「三條線邏輯」，就是誤導大眾、就是抹黑、就是典型的政治操作。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
發文致敬黃百韜 賴總統：緬懷為國奮戰國軍而非共諜
（中央社記者溫貴香台北22日電）總統賴清德今天發文，向民國37年11月22日殉國的黃百韜將軍致敬。他說，該緬懷的是為了信念與軍人的榮譽，嚴守軍紀、為國奮戰的國軍官士兵袍澤，而不是共諜。他重申，將共同捍衛台灣的民主，堅定反併吞、反侵略、反對推進統一、反對改變現狀，用實力來達到真和平。中央社 ・ 22 小時前
還原財劃法協商過程 陳培瑜：傅崐萁主導議事、韓國瑜無力可回天
行政院院會20日通過財劃法修正案，以電子公文火速送立法院，盼下週就能付委審查，但立法院院會昨仍針對離島條款通過財劃法部分條文修正案。民進黨團書記長陳培瑜還原協商過程，韓國瑜昨在議程協商前曾邀請黨內資深財政立委與政院溝通，並在協商提出院版、黨版併同討論建議，但不被國民黨團總召傅崐萁採納，質疑韓國瑜只能自由時報 ・ 22 小時前
高市早苗前往南非參加G20峰會 是否與中方接觸成焦點
日本首相高市早苗將於日本時間22日下午抵達南非，出席二十國集團（G20）峰會。在高峰會期間，各方關注的焦點是她是否會與中方接觸。中天新聞網 ・ 22 小時前
假投資騙局曝光 基警成功阻詐並查獲犯嫌
【民眾網編輯方笙楠基隆報導】基隆市警察局第四分局安樂派出所於114年11月18日接獲轄內金融機構通報，行員發現 […]民眾日報 ・ 22 小時前
校事會議預告修法 教育部長：未來匿名投訴將不受理
國中、小校園因濫訴問題讓老師不堪其擾，教育部昨天(21日)預告修正「高級中等以下學校教師解聘不續聘停聘或資遣辦法」、「公立高級中等以下學校教師成績考核辦法」條文。教育部部長鄭英耀今天(22日)表示，希國立教育廣播電台 ・ 22 小時前
暫時停權處分可望撤銷 避免應曉薇脫黨參選瓜分藍營票源
國民黨台北市議員應曉薇因涉京華城案，去年9月被黨中央考紀會暫時停止黨權處分，但同黨涉入台智光案一審被判刑的議員陳重文，以及涉賭博、貪污案被起訴的議員葉林傳，兩人都沒被停權，引發雙標爭議，據黨內評估，應曉薇案已經交付中央考紀會重新審理，待近期召開考紀委員會議時，極有可能做出撤銷暫時處分，並交回台北市黨自由時報 ・ 22 小時前
批賴政府「黑箱上癮症」！許宇甄：對美4000億、核食解禁全是制度性傲慢
[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導針對賴政府近期施政，國民黨立委許宇甄今（22）日批評，賴政府近來一連串政策操作暴露的不只是草率決策，而是制度性的傲慢...FTNN新聞網 ・ 22 小時前
台鐵車長廣播禁菸「請當人不要當畜牲」 旅客讚：第一次聽到這麼猛的
大眾運輸全面禁菸，一名網友昨晚搭乘台鐵列車，疑似有其他旅客在車廂抽菸，聽到列車廣播：「請旅客不要在車廂內抽菸，請你當個人...聯合新聞網 ・ 21 小時前
跆拳國手發威！醉男破壞警車還打傷警 警界蔣萬安出手制伏
台北市1名50歲楊姓男子，22日凌晨酒後行經忠孝東路四段時，竟對著警車咆哮辱罵，他不顧警員就在一旁，還伸手折彎無線電天線，警員見狀立刻上前制止，反遭楊男打成豬頭，此時擁有「警界蔣萬安」稱號的張姓警員，隨即發揮跆拳道專長，迅速將楊男壓制在地，並將人押回派出所偵訊，全案訊後依妨害公務等罪嫌移送法辦。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
中國學者：中日爭端會平息 但亞太格局已改
（中央社記者張淑伶上海22日電）中國要求日本首相高市早苗撤回有關「台灣有事」的言論，對日抗議擺出高姿態。中國學者指出，此次爭端最終可能以逐漸淡化、各自解釋收場，但亞太缺乏穩定的戰略結構和可靠的安全對話機制，未來兩國仍會有衝突。中央社 ・ 21 小時前
普發一萬郵局臨櫃領 全台1292據點24日起跑
財政部表示，為提供民眾多元便利管道領取普發現金，自今年11月24日開放郵局領現，領取期間至明年4月30日止，民眾可於郵局...聯合新聞網 ・ 22 小時前
又要變天了！下週「這天」暴跌10度 一圖看未來天氣
今（22）日環境仍吹東北風，各地早晚偏涼，不過隨著冷空氣逐漸減弱，白天溫度持續回升。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，下週二將有新一波東北季風再度南下，氣溫大跌10度左右，北部、宜蘭最低下探16-18度左右，其他地區也會掉回20度。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前
曾經的奪冠功臣 道奇拜了6月TJ手術的昔日終結者菲利浦斯
今年完成世界大賽2連霸的洛杉磯道奇今（22日）再傳出球員異動，由於今天是大聯盟不續約（Non-tender）最後期限，他們確定不與今年6月剛動完TJ手術的前終結者菲利浦斯（Evan Phillips），但棒球事務部總裁Andrew Friedman仍強調，他們有意願再次簽回他。太報 ・ 21 小時前
桌球》球王之戰！王楚欽輸球爆氣「頭槌球桌」全場驚呆
在大陸第15屆全國運動會（全運會）男子桌球團體賽決賽中，北京隊王楚欽與上海隊樊振東上演頂尖對決，被外界視為真正的「球王之戰」。最終樊振東以3比1獲勝，而王楚欽在落敗瞬間因情緒激動，竟將頭「狠狠撞向球桌」，這一幕迅速引發球迷熱議。中時新聞網 ・ 1 天前