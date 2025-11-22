「雙城論壇」12月下旬登場？蔣萬安曝仍在溝通中

台北上海雙城論壇今年輪到上海主辦，預計12月登場。台北市長蔣萬安今（22日）被問到目前進度為何，他僅強調目前都還在溝通，很多行政細節都還沒確定，等到具體結果出爐會跟大家報告。

對於雙城論壇是否會在12月底舉辦，蔣萬安今受訪表示，一旦有具體結果、結論，會跟大家做報告。（圖/中天新聞）

蔣萬安今天出席2025年CBMC台灣年會「城市論壇」，被問及12月下旬將登場的雙城論壇進度，他強調「市府都還在持續地跟上海方溝通協調，很多行政細節都還沒有確定，一旦有具體結果、結論，會跟大家做報告」。

圖為2024年雙城論壇，蔣萬安和時任上海副市長華源（左）在台北市政府歡迎晚宴。（圖/資料照）

國民黨主席鄭麗文上任後，副主席張榮恭14日在上海分別與上海市委書記陳吉寧、國台辦主任宋濤會面，引發民進黨政府質疑，傳陸委會將祭「反制」，除不核准上海台辦副主任李驍東20日來台的申請，恐連帶影響12月底舉辦的台北上海雙城論壇。

不過，陸委會主委邱垂正20日接受廣播節目專訪時表示，雙城論壇的2份MOU都處理好了，也大概知道雙城論壇預計舉辦的時間，他強調對於不預設任何政治前提的兩岸交流，政府都支持；只要台北市政府提出申請，政府會以最快的速度來同意，也會提供必要的協助。

