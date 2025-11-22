「雙城論壇」12月下旬登場？蔣萬安：很多細節還沒確定

台北上海雙城論預計12月登場，台北市長蔣萬安22日受訪表示，還在持續跟上海方溝通協調，很多行政細節都還沒有確定，一旦有具體結果會跟大家做報告。（張珈瑄攝）

台北上海雙城論壇今年輪到上海主辦，預計12月登場，陸委會主委邱垂正20日指出，已掌握年底雙城論壇舉辦時間，只要市府申請，中央就會批准。台北市長蔣萬安22日受訪表示，還在持續跟上海方溝通協調，很多行政細節都還沒有確定，一旦有具體結果、結論，會跟大家做報告。

蔣萬安今天出席2025年CBMC台灣年會「城市論壇」，被問及12月下旬將登場的雙城論壇進度，他說，市府都還在持續地跟上海方溝通協調，很多行政細節都還沒有確定，一旦有具體結果、結論，會跟大家做報告。

北市副市長林奕華21日表示，現在是議會開議期間要看進度和程序，所以才會選定2個時間跟上海方協調，大概都是12月下旬；MOU則因為修改幅度超過一半須重送，雖陸委會表示不需要，但仍要再跟內政部確認。

