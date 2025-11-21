雙城論壇12月下旬登場 林奕華證實上海方昨來台

台北市副市長林奕華。 圖：擷自林奕華臉書（資料照）

今年台北、上海雙城論壇遲未公布何時舉行，本次將輪到上海市擔任東道主。針對陸委會主委邱垂正說，已掌握雙城論壇時間，台北市副市長林奕華今（21日）表示，目前2個時間點大概都是在12月下旬，會再跟上海方進行協商。

林奕華受訪指出，有關雙城論壇方面，因為現在是開議期間，所以必須要看議會的進度，也包括要跟議長戴錫欽，還有上海方要協調時間，相關安排都須配合議會的相關程序。另一般來講，有關去中國的申請，大概2週前送就可以了，MOU（合作備忘錄）的部分大概1個月前送，都會按照中央規定時程進行相關程序。

對於媒體詢問MOU的部分，林奕華表示，應該說本來兩個部分，中央後來有核給北市府。但有關智能訓練的部分，因修改幅度超過一半以上，名稱有修改，所以如果按照內政部相關規定來講，是必須要重送，雖然陸委會說不需要，但終究因內政部規定，還是會跟內政部再做確認，目前有2個時間點，大概都是在12月下旬的時間。

至於上海台辦聯絡處長徐皓來台，林奕華證實，上海市的人昨天有來，那當然是要談雙城的事，其實這2天同仁也都在跟上海方做些討論，這部分應該都算在預計時程之中。

