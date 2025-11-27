雙城論壇12月下旬登場 蔣萬安：討論議題無關乎政治敏感性
〔記者蔡愷恆／台北報導〕雙城論壇將在12月下旬登場，台北市議員李明賢今(27)在台北市議會市政總質詢關注論壇是否能如期舉行，也問台北市長蔣萬安是否會鼓勵民進黨議員公費參加。蔣萬安表示，目前雙城論壇具體時間與行政細節仍在討論，會在12月底登場，同時鼓勵各黨派議員針對市政議題互相交流、借鏡。他也說，討論議題皆無關乎政治敏感性，民眾也樂觀其成。
李明賢提到，陸委會副主委梁文傑受訪表示，對於雙城論壇，中央是站在協助角度，不過台北市需要再遞件一次申請。他質疑，陸委會是否會使一些「小動作」，讓雙城論壇無法如期登場。
蔣萬安說，期望舉辦15年，行之多年的雙城論壇仍可以照常舉辦，這是城市之間的交流，討論的都是市政上的議題。目前規劃是12月底，期望可以由蔣萬安親自率隊，按照慣例方向進行。確切時間仍在與上海方確認，還在討論行程以及行政上的細節，確定拍板會與大家說明。
李明賢表示，即使民進黨政府在背後耍小動作，梁文傑擔任市議員時也曾跟柯文哲一起參加雙城論壇。他問，若這次可以抽籤公費讓議員參加，是否會鼓勵民進黨議員參加？
蔣萬安回，民進黨也十分支持兩岸之間健康永續交流，會鼓勵各黨派議員，針對城市、市政之間的交流，針對議題相互借鏡。
此外，李明賢也追問，兩個MOU是否會再送中央？是否會壓縮到雙城論壇原定時間？
台北市副市長林奕華說，水治理相關MOU已經沒有問題，職能訓練備忘錄也已送出，期待能夠按照時程進行。
最後，總統賴清德曾說，要請習近平喝珍奶、吃蝦仁飯，說明「台灣善意持續存在」。不過李明賢表示認為台灣民間善意確實存在，不過執政民進黨政府「沒有太多善意。」雙城論壇作為兩岸交流唯一官方管道，民進黨是否有可能不放行。
蔣萬安道，兩岸關係越困難越需要交流，非常珍惜這樣的機會與交流。他強調，討論議題皆無關乎政治敏感性議題，「我們維持這樣基調，秉持基本尊嚴、善意互惠的原則，維持兩岸間的溝通。」
