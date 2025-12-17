雙城論壇12月底登場 國台辦：聚焦科技主題

（中央社記者呂佳蓉北京17日電）中國大陸國台辦發言人朱鳳蓮今天宣布，今年台北上海雙城論壇將於28日於上海舉行，以「科技改變生活」為主題，兩市將在科技交流、軌道交通與健康養老方面分享經驗、互動交流。

2025台北上海雙城論壇將於12月底於上海登場，台北市長蔣萬安預計率團出席。

中國大陸國台辦今天舉行例行記者會，朱鳳蓮介紹雙城論壇有關情況。

她說，經上海與台北兩市有關方面商定，2025上海台北城市論壇將於12月28日在上海舉行。這次論壇以「科技改變生活」為主題，將通過交流與研討推動兩市在科技交流、軌道交通、健康養老等方面的經驗分享和互動交流。

廣告 廣告

朱鳳蓮進一步表示，論壇期間，兩市將簽署有關交流合作備忘錄，進一步深化上海與台北各領域的交流與合作。

媒體追問，中國大陸國台辦主任宋濤是否藉雙城論壇機會與蔣萬安見面？朱鳳蓮僅說，「關於上海台北城市論壇的安排，我剛剛已經回答過了」，並未再做表述。（編輯：陳鎧妤）1141217