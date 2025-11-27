雙城論壇12月底登場 蔣萬安：朝親自率隊前往進行

台北上海雙城論壇原定今年9月登場卻延期，台北市長蔣萬安今（27）日赴議會質詢時表示，目前規劃將落在12月底，且會朝他親自率隊前往的方向進行，不過行程細節仍需與上海方面做確認。此外，被問到總統賴清德為彰顯捍衛民主的決心，宣布提高國防預算，可能因此影響到雙城論壇的舉辦，蔣萬安則回應希望不會，因為雙方都僅聚焦在市政交流等議題，並無觸及任何敏感政治話題。

盼雙城論壇持續舉辦 蔣：少數僅存兩岸官方交流管道

國民黨北市議員李明賢今日質詢時指出，陸委會副主委梁文傑受訪提到，蔣萬安帶隊去上海，中央是站在協助的角度，憂心陸委會可能背後使出「小動作」，導致雙城論壇最終無法如期登場。蔣萬安表示「當然不希望」，仍期待維持15年的雙城論壇能夠持續舉辦，因為這就是城市之間的交流，討論的都是市政議題，前年他率隊到上海去也順利成行，去年上海副市長來台，今年再度輪到台北團隊前往，還是朝向由他親自率隊前往，並按照過去慣例的方向進行。

蔣萬安也強調，兩岸之間越困難，就越需要溝通交流，台北上海雙城論壇行之多年，而且是目前少數僅存兩岸官方交流的管道，因此非常珍惜，而且雙方也很明確定位在城市間的溝通，都是無關乎任何政治敏感性的議題，所以希望維持這樣的基調，也秉持對等尊嚴善意互惠的原則，能夠維持兩岸之間的溝通。

雙城論壇波折多行程恐縮減？蔣萬安回「都有可能」

至於舉行時間，蔣萬安則透露預計會落在12月底，一方面因為目前在議會總質詢期間，加上去年以及過去有慣例在12月份舉辦，但確定日期以及行程上的細節還在跟上海方面做確認，最後溝通確定拍板後會再做說明。

此外，議員柳采葳也問到，過去雙城論壇都是三天二夜的行程，這次是否可能受到陸委會小動作或其他波折影響，最終變成兩天一夜的精簡版？蔣萬安則回應「都有可能」，原則上希望能夠依循過去的慣例，但也要協調相關行政細節，以及彼此都能配合的時間，不過他強調，時間長短不是特別重要，更重要是能夠有實質市政上面的交流，作為彼此的借鏡。

提高國防預算恐影響雙城論壇？蔣：希望不會

而針對總統賴清德公開談話提及，北京是以2027年完成武統台灣為目標，並宣布提高國防軍購預算，以彰顯捍衛民主的決心，藍營議員指出，這樣的發言可能影響到雙城論壇無法順利舉辦，蔣萬安則表示希望不會，因為雙方就是聚焦在市政交流及市政議題。

