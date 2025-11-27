雙城論壇12月底登場、行程改2天1夜「精簡版」？蔣萬安：都有可能

台北市長蔣萬安在台北市議會總質詢備詢。 圖：張良一 / 攝（資料照）

今年台北、上海雙城論壇遲未確定何時舉行，台北市長蔣萬安今（27日）表示，基本上，看起來大概落在12月底；被問到是否可能赴上海的行程會變成「2天1夜」精簡版？蔣萬安說，都有可能，時間長短不是特別重要，更重要的是能夠進行實質的市政上的交流。

蔣萬安下午赴台北市議會接受市政總質詢，針對雙城論壇，國民黨議員李明賢、柳采葳都關注相關議題，李明賢說，雙城論壇傳出12月下旬舉行，陸委會副主委梁文傑今受訪說，以目前蔣萬安要帶隊赴上海，中央站在協助角度，但北市府還要再遞件一次申請，他批陸委會話說得漂亮，上次上海市台辦申請來台北時，申請6人只核准3人，包括上海市台辦副主任李驍東來台申請都未核准，有無陸委會表面講得漂亮、背後又搞小動作，造成無法舉行？蔣萬安表示，當然不希望是這樣，期待維持15年的行之多年雙城論壇能繼續舉辦下去，這就是城市之間交流，討論的也是市政議題，前年他也率隊到上海去，順利成行。

蔣萬安強調，目前雙城論壇規劃就是12月底，當然還是朝向由他親自率隊前往，按照過去慣例的方向進行。針對確切日期，仍在與上海方確認。

柳采葳質詢也問到雙城論壇議題，蔣萬安重申，基本上現在看起來大概就落在12月底，一方面是因為目前在議會總質詢期間，二方面是去年及過去有慣例在12月舉辦。

柳采葳詢問，通常雙城論壇都是3天2夜，今年雙城論壇一樣按照這樣的規模？蔣萬安指出，原則上，都希望按照這個慣例，當然也要協調相關行政細節、彼此能配合的時間，最重要是進行實質交流。

柳采葳追問，今年舉辦雙城論壇波折很多，有沒有可能因陸委會的一些小動作，變成2天1夜的「精簡版」行程？對此，蔣萬安答詢稱，都有可能，他認為時間長短不是特別重要，更重要的是能夠進行實質的市政上的交流。

柳采葳又問，怎麼看總統賴清德的談話，指北京以2027年完成武統台灣為目標，台灣要提高軍購預算，有沒有可能會影響到雙城論壇順利主辦？蔣萬安說，希望不會，希望聚焦在市政交流、市政議題。

