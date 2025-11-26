雙城論壇12月登場 梁文傑籲北市府：早點送出申請

針對雙城論壇進度，陸委會副主委梁文傑今天（26日）受訪表示，已經把中央的意見給台北市政府，基本上沒什麼問題。（圖／李智為攝）

台北上海雙城論壇原訂今年9月於上海登場，但因MOU內容喬不攏延期，台北市副市長林奕華日前則透露，時間已經敲定在12月下旬，中央支持，只等其他細節定案，目前正在進行行程與MOU確認。對此，陸委會副主委梁文傑今天（26日）受訪表示，已經把中央的意見給台北市政府，基本上沒什麼問題，並表示希望北市府能早點送出申請。

針對雙城論壇進度，梁文傑強調，如果沒有什麼變化的話，那基本上就沒問題，陸委會已將中央意見給北市府，他們會再去跟上海方面做協商。

廣告 廣告

不過，梁文傑提到，由於上次申請案北市府撤案了，所以現在他們可能還要再申請一次，至於台北市長蔣萬安要帶隊去上海，陸委會都是站在協助的角度。

媒體追問台北市上次說陸委會壓線給許可證，這次會再提早給嗎？梁文傑說，這要問台北市政府，陸委會也希望他早點申請。

此外，針對有消息傳出前駐日代表謝長廷賄賂日本首相高市找苗，國安單位也說這是中國解放軍的操作。梁文傑表示，這當然是有心人士刻意操作，一方面攻擊高市找苗，一方面攻擊台灣政府，陸委會對這件事情也是高度警戒。

至於川習通話，中國方面提到台灣回歸，美方則打臉中國說是川普主動打電話，雙方各有說法。梁文傑回應，真相到底是什麼還不是很清楚，政府都還在釐清當中，但大家可以看得到就是兩邊的對事情的說明是天差地遠，非常不一致。



回到原文

更多鏡報報導

王義川自稱「台灣國立委」惹議 梁文傑：尊重個人說話風格

國台辦嗆賴清德不忠不孝 梁文傑酸「非常無聊」：自以為是儒家精神代表

被拱參選台北市長！梁文傑曝「不在規劃中」：現在的職位很有意義