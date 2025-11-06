雙城論壇12月登場！蔣萬安赴中恐被逼「表態」 梁文傑：相信蔣的智慧

針對雙城論壇將在12月登場，外界擔心蔣萬安屆時恐被迫表態，陸委會副主委梁文傑今天（6日）表示，「相信蔣萬安市長會有他的智慧」。（資料照片／陳凱貞攝）

雙城論壇原訂9月底在中國上海舉行，卻臨時喊卡，如今傳出雙城論壇預計將在12月25日至27日登場。對此，陸委會副主委梁文傑今天（6日）在例行記者會上表示，中央政府已完成審查2份合作備忘錄（MOU），後續將審查行程部分。至於外界關切台北市長蔣萬安屆時恐被迫「表態」，梁文傑說，民眾對市長的期許和要求是把市政做好，而非觸及重大政治議題，「相信蔣萬安市長會有他的智慧」。

針對雙城論壇即將在12月登場，北市府是否已再次提出申請？梁文傑今天主持例行記者會時表示，上次雙城論壇，北市府跟陸方磋商來不及，所以撤回申請，若現在要繼續舉辦，仍須經過審查。

廣告 廣告

梁文傑說，上次的2份MOU，基本上，中央政府意見已經審查完畢，所以若沒有差異，基本上備忘錄部分就不用審查，後續主要審查的是行程部分，而這方面中央是站在幫助角度。

至陸方是否會要求北市府特別表態？梁文傑認為，陸方有要求恐怕不令人意外，因為國民黨副主席蕭旭岑上週已在中國國台辦主任宋濤面前，表示「兩岸都是炎黃子孫，同屬中華民族」，還說鄭麗文當選國民黨主席，兩岸關係要進入新階段。

梁文傑表示，蔣萬安身為台灣首都市長，也是國民黨員，恐怕也要因應新階段做表態，陸方可能會期望。

不過，梁文傑說，他相信蔣萬安會有智慧，因為民眾對於市長的期許跟要求是把市政做好，雙城論壇的目的，本來也就是交換城市治理部分經驗和意見，不是觸及重大的政治議題，「我相信蔣萬安市長會有他的智慧」。



回到原文

更多鏡報報導

黃國昌有意願與習近平見面吃雞排 梁文傑給建議：不需倉促表態

「館長」將赴陸慶祝台灣光復80週年 梁文傑冷回：我不覺得很重要

中國公安立案偵辦沈伯洋分裂國家罪 陸委會批逾越法治底線：中共管轄權不及台灣