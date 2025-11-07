雙城論壇12/25登場？ 蔣萬安：時間未定、朝成行方向規劃

原定今年9月要舉辦的台北-上海「雙城論壇」因故延期，有媒體報導稱「雙城論壇」確定將在12月25日至27日在上海登場。對此，台北市長蔣萬安今天(7日)表示，時間還未定，仍與上海方持續協調，但一定會秉持對等、尊嚴、善意、互惠的原則舉辦，北市府也朝順利成行的方向規劃。

一年一度的台北-上海「雙城論壇」原本規劃9月在上海舉行，但因MOU內容未定而延遲。台北市長蔣萬安日前透露，預計於年底舉辦，過去也有12月舉辦的例子。近來則有媒體報導指出，「雙城論壇」確定將落在12月25日到27日於上海登場。

台北市長蔣萬安7日出席「瘋設祭」開幕記者會時受訪，針對「雙城論壇」的進度，他表示時間還未定，仍要持續與上海方協調。蔣萬安說：『(原音)其實都還是需要跟上海方持續協調，我們也一定會秉持着對等、尊嚴、善意、互惠的原則來舉辦，目前我們當然是希望能夠朝向可以順利成行的方向來規劃。』

另外，有媒體報導指輝達(Nvidia)執行長黃仁勳將抵台參加台積電運動會，對於是否會與黃仁勳見面，蔣萬安受訪時未正面回覆，僅重申北市府希望能在下週與新光人壽就北投士林科技園區T17、T18基地完成合意解約程序。

至於媒體追問為何堅持要求輝達在台北設立分公司？蔣萬安說，站在台北市的立場，當然希望輝達選擇在台北設立分公司，這不管對整體產業發展或稅收都能起帶動提升的效果，因此希望輝達能審慎評估。蔣萬安並說，據他了解，輝達正在研議中。(編輯：沈鎮江)