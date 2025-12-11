雙城論壇12/27到28登場 蔣萬安將率團赴上海

台北市 / 綜合報導

今年的「台北上海城市論壇」，時間終於敲定，台北市政府今(11)日下午證實，雙城論壇將在這個月27日、28日在上海舉行。這比過去都晚了一些，而且只有兩天。國民黨籍台北市議員曾獻瑩直言，改到週末進行，交流恐怕大打折扣。其實今年雙城論壇原定九月底舉行，但會前喊停，延到12月底，外界評為一波三折。學者分析指出，看起來台北市政府相當積極想促成「每年都有雙城論壇」，台北市長蔣萬安自己也說過，這是兩岸僅存的溝通交流平台之一。而民進黨台北市議員簡舒培建議，因為小紅書涉及詐騙的金額高達5000萬元，要求蔣萬安可以請上海方和小紅書母公司配合打詐；蔣萬安回擊，這樣的要求根本是雙標；社民黨市議員苗博雅也指出，只有小紅書配合政府打詐件數掛零，苗博雅和蔣萬安一度激烈爭執。

台北市長蔣萬安VS.台北市議員(社)苗博雅說：「我今天講的這些詐騙平台，是人民接觸到訊息最多的，我幫台北市警察局講句話，他們非常認真在抓這些但是中央不罰，所以你希不希望小紅書可以...，市長我好好地跟你講好嗎。」

在議會吵得不可開交，台北市長蔣萬安才因為小紅書被禁槓上內政部長劉世芳，11日台北上海雙城論壇拍板27日和28日在上海舉行，有民進黨議員建議，蔣萬安可以順道拜訪小紅書位於上海的母公司，要求他們配合我國政府打詐。

台北市長蔣萬安說：「一方面不讓我們去雙城論壇，一方面又要我們去上海關心小紅書，立場前後矛盾。」台北市議員(社)苗博雅說：「我想也許蔣萬安想要用關心小紅書這件事情，來提高他在青年族群的支持度，如果能夠順利的要求小紅書的母公司，可以配合我們政府打詐的要求，小紅書的問題就可以解決了一大半了。」

社民黨台北市議員苗博雅拿出數據，顯示各社群平台配合政府下架詐騙廣告件數，Meta11萬件、LINE9萬2000件、Google 4400件、TikTok超過1萬件而小紅書卻是一件都沒有。台北市長蔣萬安VS.台北市議員(社)苗博雅說：「挺小紅書有理由，除了批評以外有沒有實際做法會更好，你周末要去雙城論壇對吧，你要不要去拜訪小紅書，該反應我們會反應，所以你會反應齁，但是我想講，不是我挺一個社群平台，只是標準要一致。」

但今年雙城論壇時間終於拍板，過程被形容是一波三折。原定9月底舉行，但預計雙方將簽署的兩項MOU，包括水治理職能培訓，必須跨部會審查，根據當時陸委會指出，兩份MOU中央部會都有把修正意見給台北市政府。9月22日，北市府表示，考慮相關事務性與技術性審查及協調進度後，與上海決定不在9月辦理。後來在12月10日，陸委會證實已收到申請案並已審查完畢，接著11日北市府宣布雙城論壇將於12月27、28日在上海舉行。

台北市議員(國)曾獻瑩說：「雙城論壇過去都是在週間舉行，那改到週末進行交流大打折扣，未來啊在這種政治氛圍跟干擾的情況下，要盡量避免啊。」

台北市議員(民)簡舒培說：「而看看近年的雙城論壇，去年是週間舉行，地點在台北，時間是12月中旬，上海訪團在台時間兩天左右；不過2023年，在上海舉行，那是蔣萬安上任後首次雙城論壇，8月就舉行，市府團出訪三天；再往回推，中間三年因為疫情改為線上舉辦；2019年，柯市府時期，出訪上海三天，時間是7月。」

台大政治系副教授陳世民說：「蔣市府很明確希望每一年都可以辦，蔣自己講過這是兩岸唯一溝通平台，蔣自己是有政治前景的人，想要呈現可以跟北京溝通，我個人認為兩岸定位北京一定會希望蔣市長說出，蔣作為台灣有政治前途，對於兩岸定位非常小心。」

蔣萬安強調，論壇將聚焦在市政議題。陸委會則表示，沒人規定雙城論壇要開幾天，壓縮在兩天取決於北市府考量、決定，無關政治氛圍。在兩岸情勢之下，今年的雙城論壇時間終於定案，就看舉行當天，雙方有哪些表態。

