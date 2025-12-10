雙城論壇12/27起舉辦2天1夜 陸委會提醒：聚焦市政交流

2024年雙城論壇中，上海市副市長華源與台北市長蔣萬安共同見證雙方簽訂合作備忘錄。陳品佑攝



媒體報導，台北市與上海市的雙城論壇將於12月27日與12月28日舉辦，陸委會今（12/10）日也證實，收到申請案後已審查完畢，僅提醒北市府聚焦市政交流，若有變更行程應於事前申報。

今（2025）年預計於上海市舉辦的雙城論壇籌辦一波三折，原本9月底就要舉辦，因合作備忘錄（MOU）審查程序尚未完備，副市長林奕華一度於9月22日喊停，並宣布延至12月下旬舉辦。媒體報導，雙城論壇將於12月27日與12月28日舉辦後，陸委會也於今日晚間證實。

廣告 廣告

陸委會副主委兼發言人梁文傑近期層於例行記者會上表示，台北市政府先前申請赴陸參加雙城論壇，由於後來撤案，若是規劃再前往，必須再提出一次申請，「我想這個不會有什麼問題的。」據了解，這次預計簽署2項MOU，分別是汙水處理與職能培訓。

陸委會表示，收到申請案後已審查完畢，僅提醒北市府聚焦市政交流，倘有變更行程應於事前申報。

更多太報報導

中國突襲遣返10名通緝犯 陸委會不滿意：要尊重長期機制

蔣萬安將帶隊赴中參加雙城論壇 梁文傑：看來沒什麼問題

懲獨22條後果？上海台辦副主任來台遭拒 陸委會：原先准許的人就夠了