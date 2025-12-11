雙城論壇12/27、28上海登場 蔣萬安：聚焦科技與水治理

台北上海雙城論壇一波三折，市府證實將在12月27日、28日登場，不過，外界也關注，相較以往3天2夜行程，這回卻壓縮為2天1夜的精簡版。

台北市長蔣萬安表示，「我想我們一切就是照規定、照程序來進行，那當然我想不只是陸委會，還會有相關其他中央部會會聯合審查。」

國民黨台北市議員柳采葳指出，「雙城論壇從3天改成2天，其實時間不是最關鍵的，重點在於交流內容是否扎實、互動是否有意義。」

蔣萬安也透露，今年雙城論壇將聚焦科技創新、水治理與職業培訓等議題，同時也會持續推動上次論壇提及的「小貓熊物種交換」合作，希望能促進台北市小貓熊的繁殖計畫。

民進黨議員簡舒培則喊話，蔣萬安這一次去上海，剛好向中方表達，設立於上海的「小紅書」公司配合台灣打詐。

民進黨台北市議員簡舒培表示，「小紅書的公司就是設立在上海，所以，我認為蔣萬安應該到上海去，首要的任務就是呼籲上海台辦、呼籲上海市政府，要求小紅書來台灣納管。」

台北市長蔣萬安表示，「雙城論壇就是城市之間行之多年的交流會議，這非常清楚，不牽涉任何政治或是中央的職權，至於其他民意代表，一方面反對我們舉辦雙城論壇，一方面又要我們去雙城論壇、去反映小紅書的事情，前後立場矛盾、雙重標準。」

陸委會則表示，收到申請案後已經審查完畢，也提醒台北市政府聚焦市政交流。

陸委會副主委梁文傑指出，「我們陸委會就是希望所謂雙城論壇，你就是聚焦於這個市政交流，如果申請原來申請的這個行程要改變的話，如果臨時要改變的話，還是要事先告訴我們。」

梁文傑也進一步表示，首要提醒事項為「聚焦市政交流」，另外則是行程變動要事先告知，最後當然是會列出《兩岸條例》相關規定，像是不可以未經中央政府同意下簽署協議。