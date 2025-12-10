雙城論壇12/27、28登場？北市府：一切依規定辦理

台北市長蔣萬安。 圖：金大鈞／攝（資料照）

[Newtalk新聞]

今年台北、上海雙城論壇預計年底登場，今年輪到上海方擔任東道主，由台北市長蔣萬安率領前往上海，但時間遲未確定，有媒體今（10日）報導，雙城論壇確定12月27日、28日舉行；將隨團前往的國民黨議員曾獻瑩也透過新聞稿證實該時間點，並批政治干擾下，雙城交流的時程被迫大幅限縮。對此，北市府回應，雙城論壇已進入最後行政確認階段，一切也都依相關規定辦理，待確認後再向大家說明。

有平面媒體報導，北市府今天向陸委會申請，蔣萬安前往上海出席雙城論壇的時間，確定是12月27日、28日舉行，是兩天一夜的雙城交流。

曾獻瑩批評，參訪日期若安排在上班日，正值議會開議期間，市長跟局處首長無法到議會開會，容易被攻擊質疑看重上海過於台北市政，若是安排在週末六日，則又因為絕大多數機關六日不上班，造成交流參訪效果大打折扣，但又要努力讓象徵兩岸交流的雙城論壇不能中斷，進退兩難及政治干擾多重顧慮下，最後只能協調出這樣的時間，相當可惜。

針對雙城論壇時程，北市府回應，本年度的雙城論壇已進入最後行政的確認階段，一切也都依相關規定辦理，待確認後再向大家說明具體安排。

