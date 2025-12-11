雙城論壇27、28日上海登場 蔣萬安：專注市政交流 聚焦科技等議題

台北市政府今天表示，今年雙城論壇將於27、28日在上海市舉行，市長蔣萬安將出訪參與，確認更多細節後會進一步對外說明。蔣萬安說，論壇將聚焦在市政議題，包含科技、創新、水治理及職能培訓等，秉持對等、尊嚴、善意、互惠原則辦理，希望順利把成果帶回與議會及市民報告。

台北市議會11日進行市政總質詢，台北市長蔣萬安（左）列席。（中央社）

台北市議會今天進行市政總質詢，國民黨議員鍾小平詢問蔣萬安，北市府昨天送出申請，陸委會馬上回應已審查完畢，是否認為中央此次充滿善意，讓市府順利成行。

蔣萬安答詢表示，雙城論壇維持了15年，一直專注在市政交流上，也有具體成果，中央很清楚這就是城市間行之多年的會議，不牽涉任何政治或中央職權，相信陸委會就是依規定審查。

鍾小平追問是否感到喜出望外。蔣萬安說，市府依照慣例及規定辦理相關程序，論壇將聚焦在市政議題，包含科技、創新、水治理及職能培訓等主題，同時秉持對等、尊嚴、善意、互惠原則，希望順利成行後帶回成果，與議會及市民報告。

鍾小平再問，這次雙城論壇舉辦時間為何僅有2天。蔣萬安說，時間選擇上確實比較困難，因為年底了，議會同時在審預算，協調後雙方都可配合的時間大概就剩這幾天。

台北市政府發布新聞資料表示，市府訪團將於27日、28日出訪上海，出席雙城論壇，待確認更多行政細節後，會再向外界進一步說明。