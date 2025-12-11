雙城論壇27日上海登場 蔣萬安：中央很清楚市政交流無涉政治

台北上海雙城論壇今年好事多磨，敲定12月27、28日在上海登場。對此，台北市長蔣萬安今（11日）在市議會詢答時表示，可感覺中央很清楚雙城論壇就是市政交流，不牽涉任何政治或是中央職權。

台北市議會今進行市政總質詢，蔣萬安出席接受朝野議員詢答。

雙城論壇原訂9月下旬舉辦，因合作備忘錄（MOU）遭中央要求修改而延後，暫訂12月下旬舉行後，再傳出3天2夜的規劃議程，縮短為2天1夜，引發質疑受政治因素干擾。為此，蔣萬安說明，為配合議會審預算議程，加上跟上海方協調出的時間，所剩的日子就落在這區間。

廣告 廣告

另方面，外界先前也質疑賴清德中央政府有意阻擾雙城論壇舉行，這次敲定12月27、28日在上海登場。議員鍾小平詢問，記得中央或陸委會每一次都很刁難，到處找麻煩，這次有無感覺充滿善意？陸委會副主委梁文傑似乎沒找麻煩。

蔣萬安指出，陸委會也是依照相關規定審查。他前年上任後第一次率團到上海參加雙城論壇，去年上海副市長也親自來到台北，論壇維持15年，城市專注在市政交流上，也有具體成果，所以他想中央也很清楚雙城論壇就是市政交流，就是城市之間行之多年的交流會議，不牽涉任何政治或是中央職權。

台北市長蔣萬安（左）、台北市議員鍾小平。（中天新聞）

有民進黨議員要求「去上海一定要反應小紅書詐騙問題」。蔣萬安認為，有其他民意代表，一方面反對舉辦雙城論壇，一方面又要市府到論壇去反應小紅書的事情，前後立場矛盾，就是雙重標準。

他說，台北市府就是依照慣例跟規定辦理，包括在規定的時程提出申請，還有水治理、職業培訓的MOU依規定送中央審查，一切聚焦在市政議題，也是秉持對等尊嚴、善意、互惠的立場辦理。

蔣萬安謹慎說明，其實還不敢確定會順利成行，因為才剛提出申請，必須再經中央包括陸委會，還有其他部會的審核，等正式核定下來後，才能順利成行。論壇當中能夠聚焦的市政議題，有哪方面的成果，也是要看論壇舉行後的成果，希望屆時能夠順利成行，有具體成果再對外報告。

至於這次論壇內容，蔣萬安提到，會以包括科技、創新、水治理、職業培訓等內容交流為主；另外也會持續推進兩邊動物園物種的交換，能夠持續的讓台北市的小貓熊繁殖下去。

延伸閱讀

韓國電子入境卡標示「中國台灣」！外交部出手「韓政府竟未回應」

影/沈伯洋一直狂翻車！影射館長遭大陸養套殺 本尊嗆爆：你爸就可以賺

產地標「中國台灣」遭抵制！微熱山丘聲明：經銷商貼標