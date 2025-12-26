雙城論壇27日登場 上海學者指意義重要

（中央社上海26日電）台北上海雙城論壇27日登場，台北市長蔣萬安縮短行程只參加28日上午主論壇活動，其餘由副市長林奕華帶隊參加。上海學者李秘表示，雙城論壇能夠如期舉辦並不容易，意義格外重要。

蔣萬安24日表示，由於19日發生隨機攻擊事件，他必須確保接下來台北市各項大型活動的維安都能部署到位，所以為期2天的雙城論壇活動，他只出席28日上午主論壇。

27日上午，台北主團抵達上海後，將搭乘並參訪市域機場聯絡線、參訪大型演唱會場地梅賽德斯奔馳文化中心及中山醫院的元醫療模擬實驗室、徐匯濱江西岸夢中心。

28日早上，蔣萬安一行將抵達上海，先會晤上海市政府代表，隨後參加「台北上海城市論壇」主論壇。3個分論壇接著展開，主題分別為：軌道交通、健康樂齡、科技醫療。

主團在28日下午行程還包括：參訪上海動物園及與台商座談會，當晚回台。

台北市議員顏若芳先前質詢時呼籲蔣萬安藉雙城論壇機會反映赴陸失聯案，守護市民生命安全，蔣萬安允諾，表示該反映的他會來反映。

台北上海雙城論壇自2010年起舉辦，今年是第16屆，過程一波三折，原訂9月舉行但北市府決定延後，終於在年底前要登場；但又因為台北在12月19日發生隨機傷人案，使蔣萬安縮短個人參加論壇的行程。

上海市台辦新媒體中心微信公眾號「滬台通」25日深夜釋出上海涉台學者關於雙城論壇的談話，為論壇活動預熱。

上海交通大學台灣研究中心執行主任盛九元說，雙城論壇已不僅限於城市交流本身的意義，也在一定程度上對兩岸關係發揮穩定作用。希望透過這個論壇，能給兩岸傳遞更多維持和平發展的訊息，並透過由「分享」走向「共享」、再到「協作」的機制，在當前兩岸互動困境中，提供持續推動兩岸關係發展的交流合作範例。

上海市公共關係研究院執行院長李秘說，在「民進黨當局限制兩岸交流的背景下」，雙城論壇能夠如期舉辦並不容易，意義格外重要。他表示，本屆論壇以「科技改變生活」為主題，期望透過相關領域的交流，進一步促進上海與台北在科技層面的互動與合作，讓城市生活更為便捷與美好。

上海台灣研究所副所長肖楊表示，論壇機制不僅為上海與台北提供長期穩定的城市交流平台，也開創以城市論壇為基礎的兩岸城市交流新典範。上海與台北同為具開放性、包容性與國際化特質的大城市，雙城合作可視為兩岸合作的濃縮版與前沿，未來在人文交流與民生福祉方面，兩市仍有深化空間。（編輯：陳鎧妤）1141226