雙城論壇27日登場 縮為2天1夜

台北上海雙城論壇今年輪到在上海舉行，但舉辦日期一延再延。據了解，現已拍板於12月27、28日登場。不過相較以往3天2夜的規模，今年縮減成2天1夜，台北市國民黨議員直指是政治干擾的結果。

雙城論壇原預訂9月下旬舉辦，雙方預計簽署水治理及技職交流的合作備忘錄（MOU）。不過在舉辦前夕，陸委會及勞動部對技職交流MOU卻有意見，除對MOU標題不滿意外，認為內容逾一半需要修改，按規定必須重新走申請流程，因此台北與上海決定將論壇舉辦日期向後推遲。台北副市長林奕華日前透露，水治理MOU較無爭議，技職交流已獲勞動部同意，2項MOU皆可順利簽署。

陸委會10日表示，收到申請案後已審查完畢，並提醒北市府聚焦市政交流，倘有變更行程應於事前申報。

據了解，原本雙方規畫台北市長蔣萬安在25日率市府團隊前往上海，26日主論壇登場，27日蔣與團隊返台。25日為行憲紀念日、27日為周六，北市議會皆休會，只需協調將26日(周五)北市議會委員會議程向後推遲即可。不過這會期的6個委員會中，有3個委員會的正副召集人都是民進黨議員。知情人士指出，綠營議員未必願意將委員會議程延後，因此決定將論壇舉辦日期排至周末，既不用調整議會開會時間，也不影響平日市政處理。

國民黨議員曾獻瑩間接證實，正值市議會開議期間，市長與局處首長若因至上海開會而無法至議會，易被質疑看重上海多於台北市政，但現在安排在周末，恐對岸大多數機關不上班，交流參訪效果可能打折。

曾獻瑩直言，能感受到兩市努力讓象徵兩岸交流的雙城論壇不中斷，在多重考慮下，只能協調出這樣的時間，實屬相當可惜，充分反映在政治壓力與輿論敏感度下，平日3天2夜的參訪行程縮減成周末2天1夜，無疑是政治干擾的結果。北市府昨說，本年度雙城論壇已進入最後行政確認階段，一切依相關規定辦理，待確認後就會向外說明。

大陸國台辦發言人陳斌華昨表示，雙城論壇是上海與台北之間的城市交流平台，兩市就舉辦事宜一直保持溝通，國台辦支持包括兩岸城市交流在內的各領域交流合作，希望透過多走動多交流，不斷增進兩岸同胞利益扶持，促進兩岸同胞心靈契合。

陸委會主委邱垂正日前接受電台專訪時說，兩岸城市交流應聚焦在市政本質，不要涉及到中央權責的事項，或者呼應中共的統戰宣傳。