雙城論壇27日登場 蔣萬安：中央很清楚市政交流無涉政治

台北上海雙城論壇今年輪到在上海舉行，舉辦日期原預訂9月下旬舉辦，但因為合作備忘錄（MOU）遭中央要求修改而延後，現已拍板於12月27、28日登場，陸委會10日也表示，收到北市府申請案後已審查完畢。台北市長蔣萬安11日表示，可感覺中央很清楚雙城論壇就是市政交流，不牽涉任何政治或是中央職權。

台北市議會今舉行市政總質詢，鍾小平問蔣萬安，有無感覺到這次中央或陸委會都對你充滿善意，記得每一次都很刁難，各處找麻煩，近日中央禁用大陸社群軟體小紅書，蔣萬安也批行政院長卓榮泰是「反中反到自己變成共產黨」，民進黨北市議員何孟樺就批，蔣把對不肖業者的行政措施，扭曲成對言論自由的限制，是玩偷換概念的稻草人論證，更說是阻止詐騙。踵小平說，陸委會副主委梁文傑此次似乎沒有找麻煩、順利成行，有什麼感受。

蔣萬安說，前年上任後第一次率團到雙城論壇，去年上海副市長也親自來到台北，維持15年城市專注在市政交流上面也有具體成果，所以他想中央也很清楚雙城論壇就是市政交流，就是城市之間行之多年的交流會議，不牽涉任何政治或是中央職權。

蔣萬安表示，所以他想陸委會也是依照相關規定審查，至於針對民進黨議員要求「去上海一定要反映小紅書詐騙問題」，他說有其他民意代表一方面反對舉辦雙城論壇，一方面又要市府到論壇去反應小紅書的事情，前後立場矛盾，就是雙重標準。

蔣萬安說，市府就是依照慣例跟規定辦理，包括在規定的時程提出申請，還有水治理、職業培訓的MOU依規定送中央審查，一切聚焦在市政議題，也是秉持對等尊嚴、善意、互惠的立場辦理。

蔣萬安說，其實還不敢確定會順利成行，因為也還剛提出申請，必須再經過中央包括陸委會還有其他部會的審核，等到正式核定下來後，才能順利成行，在論壇當中能夠聚焦的市政議題，有哪方面的成果，也是要看論壇舉行後的成果，希望屆時能夠順利成行，有具體的成果再對外報告。

不過蔣萬安直言，以前3天2夜，這次2天1夜，在時間的選擇上面，確實今年比較困難，因為要考量到，議會剛好是預算會期，再加上也要跟上海方協調，大概所剩下的日子就是落在這個時間點。

至於內容，蔣萬安說明，會以包括科技、創新、水治理、職業培訓等內容交流為主。另外也會持續推進，兩邊動物園物種的交換，能夠持續的讓台北市的小貓熊夠繁殖下去。

