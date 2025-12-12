雙城論壇27、28日上海登場！將談「AI與城市發展」 北市府：雙城好、兩岸好

台北市 / 武廷融 綜合報導

「2025雙城論壇」確定於12月27、28日舉行，台北市長蔣萬安將率團出訪上海，而這次論壇主題為「科技改變生活」，預計圍繞「AI與城市發展」為論壇主軸，雙方進行主題演講。北市府強調，將秉持「對等、尊嚴、善意、互惠」的原則，以及「雙城好、兩岸好」的願景，與上海市進行城市交流。

北市府表示，「2025雙城論壇」依例輪到上海市主辦，經與上海市溝通確認後，蔣萬安與北市府訪團預計於12月27日至28日出訪上海並出席論壇，論壇主題為「科技改變生活」，同時也進行市政交流參訪。北市府強調，雙城論壇自2010年至去年底已連續舉辦15次，本屆為第16屆，台北市政府也將持續秉持「對等、尊嚴、善意、互惠」的原則，以及「雙城好、兩岸好」的願景，與上海市進行城市交流。

北市府指出，本屆論壇主題訂為「科技改變生活」，預計圍繞「AI與城市發展」為論壇主軸，雙方進行主題演講，同時也將簽署合作備忘錄；本屆也將舉行分論壇，由衛生局、交通局及社會局針對「科技醫療」、「軌道交通」、「健康樂齡」等三項議程，邀請兩市產官學界代表共同參與討論。

