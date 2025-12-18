雙城論壇27、28日上海登場 市政交流行程曝光

台北團預計於12月27日至28日出訪上海並出席雙城論壇。圖為台北市長蔣萬安過去參訪上海豫園。（中新社）

2025雙城論壇依例輪到上海市主辦，台北團預計於12月27日至28日出訪上海並出席論壇，論壇主題為「科技改變生活」，同時進行市政交流參訪。18日晚間詳細行程也曝光，27日晚間6時上海市政府會見，28日早上9時、10時30分則為主論壇及分論壇，緊接著也會參訪上海動物園，還有市府與台商座談餐會，本次將有12位議員同行，國民黨10位、民眾黨2位。

詳細行程為，約早上6時30分在市府西大門集合，前往桃園機場搭機，7時30分抵達桃園機場第二航廈，9時搭乘長榮航空前往上海，12時抵達上海浦東機場，下午2時參訪梅賽德斯奔馳文化中心，3時參訪中山醫院，5時入住飯店，6時上海市政府會見、上海市政府晚宴，還有參訪徐匯濱江區、南京路步行街，住宿為上海外灘茂悅大酒店。

28日早上8時30分出發前往論壇會場，9時「2025 上海台北城市論壇」主論壇，10時30分「2025 上海台北城市論壇」分論壇，主題為科技醫療分論壇、軌道交通分論壇、健康樂齡分論壇，12時北市府午宴，2時參訪張園，緊接著參訪上海動物園，下午4時市府與台商座談餐會。

當天晚間6時市長、議長及4位議員出發前往上海虹橋機場，7時市長等人自虹橋機場搭乘長榮航空航班返台，9時抵達台北松山機場。

此外北市府指出，今年雙城論壇主題訂為「科技改變生活」，預計圍繞「AI與城市發展」為論壇主軸，雙方都會針對主題演講，兩市將簽署「水治理」與「技職教育」MOU。

去年雙城論壇由台北市主辦，當時上海方來台與市府簽署小貓熊物種交流MOU，台北市立動物園預計以黑腳企鵝交換上海動物園小貓熊，透過動物交換建立長期合作關係。

