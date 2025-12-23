雙城論壇27、28日上海登場 蔣萬安宣布「只去半天」

蔣萬安宣布雙城論壇只去半天。台北市政府提供



台北、上海「雙城論壇」將於12月27、28日在中國上海舉行。台北市政府今（12/23）日表示，市長蔣萬安中午召開相關會議後拍板決定，將縮短個人出訪行程，僅出席12月28日上午的主論壇，並於當日返回台北。

市府說明，為因應12月19日台北市發生的無差別攻擊事件，蔣萬安事發後第一時間指示全市、全面提升維安層級，並已連續4天親自主持「1219事件」緊急維安應變小組會議，密切掌握案件調查進度，同時全面檢視公共場所與重大活動的維安強化措施，並持續關注傷者慰問及安撫民心等具體作為。

市府指出，蔣萬安認為，當前首要任務仍是守護市民安全與城市秩序，必須盡可能坐鎮台北、穩定民心；在此前提下，考量台北、上海雙城論壇已持續舉辦15年，具有一定交流意義，因此決定保留出席主論壇，但同步縮短個人出訪時間，以兼顧城市治理與既有交流行程。

至於市府整體參訪安排，市府表示，主團仍依原訂規畫進行，副市長林奕華率團將於12月27日出發前往上海，相關行程與交流活動不受影響。蔣萬安則確定於12月28日當天完成論壇行程後返台，持續坐鎮市府，統籌後續維安與市政相關工作。

