雙城論壇27、28日登場 梁文傑提醒北市府「聚焦市政交流」等3件事

記者盧素梅／台北報導

台北市政府宣布，市府訪團將於27、28日出訪上海參與雙城論壇。對此，陸委會副主委梁文傑今（11）日提出三點提醒，第一是聚焦市政交流、第二如果行程有變動事先告訴陸委會、第三會列出一些《兩岸條例》相關規定，例如不可以在未經中央政府同意狀況之下簽屬協議，這都是《兩岸條例》規定，北市府都非常清楚，陸委會就不多做說明。

台北市政府今天表示，市府訪團將於27、28日出訪上海參與雙城論壇。市長蔣萬安說，將聚焦科技、創新、水治理及職能培訓等議題，秉持對等、尊嚴、善意、互惠原則辦理。

梁文傑下午主持例行記者會，媒體詢問，雙城論壇陸委會已經審查通過，收到的時間確實為27跟28日嗎？還有這次行程改為兩天一夜的原因？有說法是上海一直沒有確定的回應，導致時間被壓縮？

梁文傑回應，陸委會收到的申請案確實就是這兩天，至於這個時間為什麼壓縮成兩天，他認為，台北市政府有市政上的考慮吧，這個跟台北市議會的會期，可能也有關係，那所以這個部分，就沒有特別的評論。但陸委會就是希望雙城論壇就是聚焦於市政交流議題，如果原來申請的這個行程臨時要改變的話，還是要事先告訴陸委會。

媒體追問，除了提醒北市府聚焦在市政交流之外，陸委會還有對北市府有其他的提醒事項嗎？另外，有台北市議員認為，現在雙城論壇時間安排如此的壓縮，與兩岸的政治氛圍有關？

梁文傑表示，陸委會對於雙城論壇有三點提醒，第一是聚焦市政交流、第二如果行程有變動事先告訴陸委會、第三會列出一些《兩岸條例》相關規定，例如不可以在未經中央政府同意狀況之下簽屬協議，這都是《兩岸條例》規定，北市府都非常清楚，陸委會就不多做說明。

梁文傑並表示，至於說雙城論壇壓縮在兩天，是不是受到政治氛圍的影響，他認為，沒有人規定，雙層論壇要開幾天，蔣市長如果想要的話，他也可以像前總統馬英九這樣，去個10天、10幾天，其實沒有人規定，但是相信蔣市長也不會這樣做，因為市長的工作是每天都非常繁忙，他要考慮的是就是這個選民的期待，市政的壓力，而不是去考慮什麼政治氛圍，那3天或兩天或是幾天，這是蔣市長自己的決定，陸委會沒有什麼特別的評論。陸委會還是要提醒，雙城論壇的目的還是在上海跟台北市的市政交流，以此為主。

