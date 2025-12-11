雙城論壇27、28日登場 蔣萬安：聚焦市政議題盼順利成行

台北市政府今天(11日)表示，市府訪團將於27、28日出訪上海參與「雙城論壇」。台北市長蔣萬安下午出席台北市議會總質詢時表示，此行將聚焦科技、創新、水治理及職能培訓等市政議題，也會秉持對等、尊嚴、善意、互惠原則辦理，希望順利成行。

「雙城論壇」由台北、上海輪流舉辦，今年原訂9月25日於上海舉行，但因雙方預計要簽訂的合作備忘錄(MOU)內容有疑慮，北市府在出發前臨時宣布暫緩。台北市政府11日表示，市府訪團將於12月27、28日出訪上海參與雙城論壇。

台北市議會11日進行市政總質詢，國民黨議員鍾小平詢問台北市長蔣萬安，北市府送出雙城論壇的申請後，陸委會快速審查完畢，是否感到喜出望外，中央此次充滿善意？

蔣萬安表示，雙城論壇就是市政的交流、城市間行之多年的交流會議，也有具體的成果，不牽涉任何政治、或中央的職權，陸委會是依照相關規定進行審查，北市府也是依照規定提出相關申請。蔣萬安說：『(原音)我們就是依照慣例跟規定來辦理，包括依規定的期程提出申請，我們就包括水治理，還有職業培訓所簽訂的MOU依規定送中央審查，所以我們就聚焦在市政議題，我們也是秉持對等、尊嚴還有善意互惠。』

蔣萬安隨後也補充說明，今年論壇議程將延續過去的成果，持續推進科技創新與水治理、職能培訓等經驗交流，另外，上次論壇談到的動物園小熊貓物種交換繁殖計劃，也會有相關的合作進展。他希望此次順利成行後，能帶回成果向議會及市民報告。

鍾小平則追問，此次論壇舉辦時間為何僅有2天？蔣萬安說，因為年底了，議會又同時在審預算，時間選擇上比較困難，協調雙方可以的時間大概就剩下這幾天。

至於有民進黨議員要求蔣萬安在雙城論壇上反映「小紅書」詐騙的問題。蔣萬安則說，有民意代表一方面反對市府舉辦雙城論壇，一方面又要市府到雙城論壇反映「小紅書」的事情，前後立場矛盾、雙重標準。(編輯：許嘉芫)