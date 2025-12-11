雙城論壇27、28日登場 蔣萬安：聚焦科技等議題

（中央社記者陳昱婷、劉建邦台北11日電）台北市政府今天表示，市府訪團將於27、28日出訪上海參與雙城論壇。市長蔣萬安說，將聚焦科技、創新、水治理及職能培訓等議題，秉持對等、尊嚴、善意、互惠原則辦理。

台北市議會今天進行市政總質詢，國民黨議員鍾小平詢問蔣萬安，北市府昨天送出申請，陸委會馬上就說已審查完畢，是否認為中央此次充滿善意，讓市府順利成行。

蔣萬安答詢表示，雙城論壇維持了15年，一直專注在市政交流上，也有具體成果，中央很清楚這就是城市間行之多年的會議，不牽涉任何政治或中央職權，相信陸委會就是依規定審查。

鍾小平追問是否感到喜出望外。蔣萬安說，市府就是依照慣例及規定辦理相關程序，論壇將聚焦在市政議題，包含科技、創新、水治理及職能培訓等主題，同時秉持對等、尊嚴、善意、互惠原則，希望順利成行後帶回成果與議會及市民報告。

鍾小平再問，此次論壇舉辦時間為何僅2天。蔣萬安說，確實在時間選擇上比較困難，因為年底了，議會同時在審預算，協調後雙方都可以的時間大概就剩下這幾天。

台北市政府發布新聞資料表示，市府訪團將於27、28日出訪上海，出席雙城論壇，待更多行政細節確認後，會再向外界進一步說明。（編輯：方沛清）1141211