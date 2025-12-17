雙城論壇28日上海登場！宋濤見蔣萬安？ 國台辦未正面回應

蔣萬安此行是否會與中國國台辦主任宋濤見面？國台辦發言人朱鳳蓮今日並未鬆口。（翻攝自微博@國台辦發布）

台北上海雙城論壇已拍板12月27、28日於上海舉辦，台北市府預計由市長蔣萬安帶隊出席。對於蔣萬安此行是否會與中國國台辦主任宋濤見面？國台辦發言人朱鳳蓮今日並未鬆口，僅稱兩市將簽署有關交流合作備忘錄，進一步深化各領域的交流及合作。

朱鳳蓮今（17日）於國台辦例行記者會談及雙城論壇時表示，經上海與台北有關方面商定，2025上海台北城市論壇將於12月28日於上海舉行。此次論壇以「科技改變生活」為主題，將通過交流與研討推動兩市在科技交流、軌道交通、健康養老等方面的經驗分享和互動交流。

廣告 廣告

朱鳳蓮提及論壇期間，兩市將簽署有關交流合作備忘錄，進一步深化上海與台北各領域的交流及合作。對於媒體追問，宋濤是否藉此雙城論壇機會，與蔣萬安實現首次見面？朱鳳蓮並未正回應，僅表示「關於上海台北城市論壇的安排，我剛剛已經回答過了」，就未再做表述。

更多鏡週刊報導

估農曆春節前與輝達簽約 蔣萬安：黃仁勳有望趁來台尾牙參與

小紅書突遭封鎖 蔣萬安喊話：對台灣民主、年輕人要有信心

才表態投入新北！市議員狂問李四川「何時請辭」 蔣萬安：考慮一下我的心情