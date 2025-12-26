雙城論壇28日登場林奕華明率市府主團抵上海 蔣萬安一日往返

2025上海台北雙城論壇即將於28日登場，由於北市發生1219隨機殺人案件，原預定於27日率領北市府訪團前往上海的市長蔣萬安，也臨時將行程縮減為28日論壇當天往返上海與台北，北市府參訪團則改由副市長林奕華帶隊。（本報資料照片）

2025上海台北雙城論壇即將於28日登場，由於北市發生1219隨機殺人案件，原預定於27日率領北市府訪團前往上海的市長蔣萬安，也臨時將行程縮減為28日論壇當天往返上海與台北，北市府參訪團則改由副市長林奕華帶隊，27日預計參訪上海知名的梅賽德斯奔馳文化中心，以及近年來積極運用新科技推動醫療的復旦大學附屬中山醫院。

今年雙城論壇輪到上海方舉辦，不過在籌辦過程中就屢經波折。論壇原預計在9月中旬舉辦，但卻因為中央勞動部對北市府與上海要簽署的技職交流合作備忘錄有疑慮，因內文需修正的部分超過一半，按照流程北市府必須重新送案，導致無法順利在9月中旬舉辦。兩市在經協商後也決定向後推遲。

雙方經過來回斡旋後，最後終於拍板於12月28日舉辦，北市府參訪團也因避免影響台北市議會臨時會議程，行程也從過往的3天2夜縮減為2天1夜。不過在出訪前夕，北市發生1219隨機殺人案，造成4死11傷的悲劇，蔣萬安也決定再將2天1夜的行程縮減為只參加主論壇活動，當天往返上海與台北市。

據了解，有別於2年前雙城論壇主論壇於上海國際會議中心，今年選在上海虹口北外灘的世界會客廳，是2年前北市府前年和上海市府會面及宴請的場地。蔣萬安28日上午抵達上海後，也會在主論壇開始前先與上海方會面，並與上海市長龔正交換禮物。

至於台北市議會方面，則由議長戴錫欽率團，除日前議會民政委員會抽出的國民黨議員吳世正、曾獻瑩、柳采葳及民眾黨議員張志豪等4位議員公費參加外，國民黨議員秦慧珠、汪志冰、王心怡、闕枚莎、張斯綱、鍾沛君，以及民眾黨議員林珍羽則自費參與。

