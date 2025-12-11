雙城論壇3天變2天 柳采葳曝重點

台北上海雙城論壇今年拍板於12月27、28日登場，不過相較以往3天2夜縮減成2天1夜。國民黨台北市議員柳采葳表示，時間長短不是衡量成效的標準，重點在於交流內容是否扎實。（台北市議員柳采葳提供／張珈瑄台北傳真）

台北上海雙城論壇今年輪到在上海舉行，但舉辦日期一延再延，原預訂9月下旬舉辦，現已拍板於12月27、28日登場，陸委會10日也表示，收到北市府申請案後已審查完畢。不過相較以往3天2夜的規模，今年縮減成2天1夜。國民黨台北市議員柳采葳11日表示，時間長短不是衡量成效的標準，重點在於交流內容是否扎實，能在有限時間內把該談的議題談深、把合作做細，就能發揮價值。

雙城論壇原預訂9月下旬舉辦，雙方預計簽署水治理及技職交流的合作備忘錄（MOU）。不過在舉辦前夕，陸委會及勞動部對技職交流MOU卻有意見，認為內容逾一半需要修改，按規定必須重新走申請流程，因此台北與上海決定將論壇舉辦日期向後推遲。

據了解，原本雙方規畫台北市長蔣萬安在25日率市府團隊前往上海，26日主論壇登場，27日蔣與團隊返台。25日為行憲紀念日、27日為周六，北市議會皆休會，只需協調將26日(周五)北市議會委員會議程向後推遲即可，不過這個會期6個委員會中，有3個委員會的正副召集人都是民進黨議員。知情人士指出，綠營議員未必願意將委員會議程延後，因此決定將論壇舉辦日期排至周末，既不用調整議會開會時間，也不影響平日市政處理。

柳采葳說，雙城論壇從3天改成2天，其實不是最關鍵的，重點在於交流內容是否扎實、互動是否有意義，只要雙方能在有限時間內把該談的議題談深、把合作做細，論壇就能發揮價值。時間長短不是衡量成效的標準，品質才是。

