雙城論壇AI治理交流 曾獻瑩：盼借鏡上海應用Al提升效率

2025上海台北雙城論壇28日登場。（丁上程攝）

2025上海台北雙城論壇28日登場，針對兩市對於「AI城市治理」的經驗分享，台北市議員曾獻瑩28日表示，兩市在AI發展上展現了不同的治理哲學，台北重「信任」、上海重「效率」，建議市府團隊在堅守人文價值的基礎上，可參考上海的數據整合經驗，讓AI應用更具規模與實效。

針對台北市政府副秘書長俞振華與上海市政府副秘書長夏科家的演講內容，曾獻瑩認為可看出策略差異，俞振華提出的「人工智慧三箭」，強調「立典章」與「風險控制」，這顯示台北市高度重視隱私保護與市民信任，這是民主社會治理的基石，值得肯定。而夏科家的演講，則聚焦於「賦能」與「全面數位化」，透過大數據打破部門藩籬，展現了極高的行政效率與執行力。

曾獻瑩認為，這兩種模式並非對立，而是可以互為借鏡。以市民服務熱線為例，曾獻瑩指出，俞振華提到導入AI協助1999話務員將語音轉文字，以利更能理解並回應民眾需求，這體現了台北市服務的「溫度」。然而，上海分享的案例則展現了另一種可能性，即利用AI分析歷史數據，例如預判寒潮來襲可能導致的水管爆裂並主動維修。

曾獻瑩建議，市府未來可思考如何從「優化回應流程」，進一步升級為「預判並解決問題」，這正是台北市可以向上海取經之處。曾獻瑩進一步表示，台北市目前推動了許多AI概念專案，如世壯運的心電圖檢測或藝術節活動，展現了多元創新的活力。相較之下，上海則分享了全市範圍的「建設工程審批縮短」、「全區域交通號誌連動」。曾獻瑩鼓勵市府團隊，在完成小規模驗證後，應更有信心地推動跨局處的系統性整合，讓成功的案例能快速複製、擴散，讓更多市民享受到智慧城市的便利。

曾獻瑩總結，雙城論壇的價值在於透過交流看見彼此的長處。他肯定蔣萬安市府團隊堅持「信任」與「人本」的治理底線，這是不容退讓的核心價值。同時，他也期許市府能以更開放的態度，參考上海在「行政流程自動化」、「跨部門數據應用」及「AI應用在醫療健康産業」上的高效率。

曾獻瑩強調，理想的智慧城市治理，應是兼具「溫度」與「速度」，期盼市府團隊能將此次論壇的交流成果轉化為具體政策，在保障個資安全的前提下，推動台北市從邁向更高效的「應用Al治理」，為市民創造更優質的生活環境。

