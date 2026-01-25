雙姝對決2.0隔空拚人氣！ 吳欣岱.高嘉瑜選區內發春聯

台北市 / 綜合報導

2026地方選舉話題，帶您來看到台北市內湖南港 選 區，民進黨前立委高嘉瑜預計將回鍋參選議員，她今(25)日在服務處發春聯，就這麼剛好， 她 的「前對手」台灣基進的吳欣岱，也找來時代力量的主席王婉諭助陣發放春聯。在被問到會不會憂心「泛綠」分裂，高嘉瑜有信心會團結一致，還說票票都要投民進黨，而吳欣岱則 認為 ，泛綠分裂的說法只是政治人物的算計。

前立委(民)高嘉瑜VS.民眾說：「新年快樂。」熱情向民眾發放春聯，民進黨前立委高嘉瑜，備戰2026地方議員選舉，預計將回鍋經營多年的台北市內湖南港區，即便目前沒有公職在身，但還是人氣不減，而週日這天同樣在選區發春聯的還有她。

民眾VS.台灣基進台北市黨部主委吳欣岱說：「(你又來了)，對啊。」台灣基進台北市黨部主委吳欣岱，找來時代力量黨主席王婉諭一起掃街，吳欣岱跟高嘉瑜先前2024年立委選舉就曾對決，兩人這回都要選議員，將上演雙姝對決2.0，前立委(民)高嘉瑜說：「我們所有泛綠的支持者，一定會團結一致，那一定會這個票票(投)民進黨。」台灣基進台北市黨部主委吳欣岱說：「說泛綠分裂啊等等的，那個其實都是政治人物的算計而已，其實人民不會想要看到這個。」

憂心泛綠再分裂，目前民進黨拍板，2026港湖議員將提4席，現任議員包含王孝維何孟樺都將爭取連任，李建昌則已經表態將交棒律師陳又新，再加上回鍋參選的高嘉瑜，剛好四席不用初選，但高嘉瑜堪稱超強吸票機，上一次2018選議員時拿下破三萬的選區最高票，也可能影響同黨選情，如今又有泛綠陣營的吳欣岱加入，也讓其他人有些憂心。

律師陳又新說：「高嘉瑜回來參選，對我們綠營的話，當然有很大的影響，這個是無庸質疑的。」台北市議員(國)游淑慧說：「我們(國民黨)五席全壘打，應該還是不是問題的，我覺得這次在港湖，最大的危機，其實出現在民進黨自己內部的綠營分裂。」

泛綠如果真的分裂，在複數選區的制度下，得利的很可能就是國民黨，畢竟港湖整體本來就是藍大於綠，如今高嘉瑜與吳欣岱雙姝投入選戰，也為港湖選情帶來更多可看性。

