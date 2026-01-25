雙姝對決2.0隔空拚人氣！ 吳欣岱.高嘉瑜選區內發春聯
台北市 / 綜合報導
2026地方選舉話題，帶您來看到台北市內湖南港 選 區，民進黨前立委高嘉瑜預計將回鍋參選議員，她今(25)日在服務處發春聯，就這麼剛好， 她 的「前對手」台灣基進的吳欣岱，也找來時代力量的主席王婉諭助陣發放春聯。在被問到會不會憂心「泛綠」分裂，高嘉瑜有信心會團結一致，還說票票都要投民進黨，而吳欣岱則 認為 ，泛綠分裂的說法只是政治人物的算計。
前立委(民)高嘉瑜VS.民眾說：「新年快樂。」熱情向民眾發放春聯，民進黨前立委高嘉瑜，備戰2026地方議員選舉，預計將回鍋經營多年的台北市內湖南港區，即便目前沒有公職在身，但還是人氣不減，而週日這天同樣在選區發春聯的還有她。
民眾VS.台灣基進台北市黨部主委吳欣岱說：「(你又來了)，對啊。」台灣基進台北市黨部主委吳欣岱，找來時代力量黨主席王婉諭一起掃街，吳欣岱跟高嘉瑜先前2024年立委選舉就曾對決，兩人這回都要選議員，將上演雙姝對決2.0，前立委(民)高嘉瑜說：「我們所有泛綠的支持者，一定會團結一致，那一定會這個票票(投)民進黨。」台灣基進台北市黨部主委吳欣岱說：「說泛綠分裂啊等等的，那個其實都是政治人物的算計而已，其實人民不會想要看到這個。」
憂心泛綠再分裂，目前民進黨拍板，2026港湖議員將提4席，現任議員包含王孝維何孟樺都將爭取連任，李建昌則已經表態將交棒律師陳又新，再加上回鍋參選的高嘉瑜，剛好四席不用初選，但高嘉瑜堪稱超強吸票機，上一次2018選議員時拿下破三萬的選區最高票，也可能影響同黨選情，如今又有泛綠陣營的吳欣岱加入，也讓其他人有些憂心。
律師陳又新說：「高嘉瑜回來參選，對我們綠營的話，當然有很大的影響，這個是無庸質疑的。」台北市議員(國)游淑慧說：「我們(國民黨)五席全壘打，應該還是不是問題的，我覺得這次在港湖，最大的危機，其實出現在民進黨自己內部的綠營分裂。」
泛綠如果真的分裂，在複數選區的制度下，得利的很可能就是國民黨，畢竟港湖整體本來就是藍大於綠，如今高嘉瑜與吳欣岱雙姝投入選戰，也為港湖選情帶來更多可看性。
更多華視新聞報導
諷「有事李四川、無事蔣萬安」 高嘉瑜批「沒出息」：輝達落腳台北變匆匆忙忙連滾帶爬
捲土重來選議員？高嘉瑜怨「看板空間小」 游淑慧：可能較晚借
港湖議員？ 基隆市長？ 高嘉瑜2026不缺席？
其他人也在看
白安這首歌「唱七場哭五場」 大咖觀眾突上台即興合唱
白安新專輯《路邊野餐》巡迴演唱會26日於台北Zepp New Taipei開唱，終於回到熟悉的台北開唱，她難掩興奮地說：「很開心回到長大的地方，唱歌給你們聽。」除了媽媽及家人到場力挺，好友宇宙人小玉、傻子與白痴蔡維澤及李沂邦、守夜人秦旭章等人也現身，白安說：「他們都很久沒看我演出了，不知道今天看完，有沒有覺得我有長大了一點。」Yahoo奇摩娛樂訊息 ・ 1 天前 ・ 發表留言
2026大選》高嘉瑜不選北市長「重新做人」選議員 二度與吳欣岱上演泛綠內戰？
民進黨前立委高嘉瑜2024年因泛綠內戰導致立委連任失利，昨（25）日宣布回鍋參選信傳媒 ・ 1 天前 ・ 發表留言
港湖雙姝高嘉瑜吳欣岱 再度交手
台灣基進台北市黨部主委吳欣岱投入北市南港、內湖議員選戰，將與回鍋參選議員的民進黨前立委高嘉瑜再度交手，吳欣岱25日表示，中央層級選舉是單一席次會有對決問題，多席次議員選舉著重在誰真正跟人民站在一起；高嘉瑜昨被問及是否擔心「泛綠」分票，她強調，過去泛綠分裂讓國民黨受益，相信此次支持者會團結，力求港湖全壘打。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 1則留言
高嘉瑜吃醋！喊「只愛妃不吃瑜」 王世堅：純粹博君一笑
即時中心／潘柏廷、許雯絜報導民進黨立委王世堅挺綠委陳亭妃參選台南市長，近期陳亭妃也在黨內初選中獲得資格，使得王世堅獲得「扶龍王」稱號；因此，前綠委高嘉瑜昨（25）日宣布投入港湖議員時，就是否會找王世堅站台一事透露，24日已和對方吃飯，並表達自己非常吃醋，認為對方現在心裡只有「愛妃」都不「吃瑜」。對此，王世堅今（26）日上午受訪，平常高嘉瑜都喜歡跟他鬧來鬧去，所以高嘉瑜沒什麼用意，純粹是博君一笑。民視 ・ 1 天前 ・ 1則留言
大哥告別式驚現「周處除三害」？義子西門町埋伏「斷仇家腳筋」內幕曝
社會中心／綜合報導電影「周處除三害」劇情真實上演？有「南萬華教父」之稱的天道盟不倒會大哥高寶勝，去年12月1日舉行告別式，未料當天卻爆發血腥衝突。高寶勝的宿敵、同屬天道盟的「黑狗」賴億營，在台北市萬華區西門町一處停車場內，遭高的乾兒子徐男夥同友人王男攻擊，雙腿腳筋被砍斷，甚至連腿骨也遭斬傷。台北地檢署調查認為，徐男行凶部位集中在小腿，達成目的後即停止攻擊，隨後自行投案並通報救護車，因此今（26）日依重傷害未遂罪起訴，未認定構成殺人未遂。民視 ・ 1 天前 ・ 發表留言
高嘉瑜吃醋了！怨王世堅心裡只有「愛妃」都不「吃瑜」
前綠委高嘉瑜有意回鍋參選議員，引發關注。對於是否邀請綠委王世堅幫忙站台，高嘉瑜直呼自己非常吃醋，並指王世堅最近常跑去台南力挺綠委陳亭妃，是「心裡只有『愛妃』，都不『吃瑜』了。」中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 1則留言
斷言許甫選不上、陳智菡是小丑 486先生：2026就是民眾黨消失的一年！
經常評論時政的電商企業家486先生陳延昶今（27）天發表文章《民眾黨為何泡沫化得如此之快？》他寫道，直接說結論：民眾黨就是一個沒有中心思想，純粹阿貓阿狗為了利益結合、唯利主義的地痞政黨，所以崩潰才如此之快！三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前 ・ 15則留言
藍營台中「姐弟之爭」協調日期曝光 楊瓊瓔宣布「重大立場」了
國民黨台中市長提名進度備受關注，立委楊瓊瓔今（27）日接受媒體訪問時透露，至今尚未接到黨中央關於2月6日協調會的通知，目前靜待黨中央正式通知。她強調會依照國民黨制度與機制進行，希望盡快「定於一尊」。中天新聞網 ・ 16 小時前 ・ 148則留言
美軍勒索15分鐘不從即處決！委國新政權拒還錢 中國鉅額金援打水漂
委內瑞拉政局劇變，代理總統羅德里格斯25日宣布不承認前總統馬杜洛政府及其債務，導致中國挹注該國的500億美元（約新台幣1兆6250億元）貸款恐血本無歸，引發全球對中國銀行壞帳的擔憂。此政權更迭源於美軍突襲卡拉卡斯逮捕馬杜洛，羅德里格斯更揭露美方曾以「死亡通牒」脅迫委國高層交權。儘管曾受威脅，羅德里格斯掌權後力求自主，公開向華府喊話，並呼籲國內對話。然而，對北京而言，這筆鉅額債務恐已成為無法追討的損失。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前 ・ 249則留言
中國調查解放軍最高級將領張又俠 官媒批其「造成極大破壞」
現年75歲的張又俠是除習近平之外，中國解放軍中實際排名最高的將領。他的父親張宗遜是中共開國上將，曾與習近平的父親並肩作戰。BBC NEWS 中文 ・ 1 天前 ・ 51則留言
鄭麗君選北市當練兵？蔡正元斷言她劍指大位
[NOWnews今日新聞]2026將舉行地方首長大選，台北市長蔣萬安將競選連任，民進黨的人選仍未定。不過，近日台美關稅談判表現亮眼的行政院副院長鄭麗君呼聲高。對此，前立委蔡正元認為，如果綠營派出鄭麗君...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 56則留言
獨家！賴清德鬆口願赴立院國情報告！前提是「這些」！
論壇中心／李佳穎報導賴清德總統去年提出1.25兆元預算國防特別條例，藍白今（27）日第十度在程序委員會又擋下不讓他付委。且在23日通過「賴清德總統赴立法院國情報告」公決案。對此，總統賴清德接受《台灣最前線》獨家專訪表態，「在不違憲且不針對特定議題的前提下，願到立院做國情報告」，並盼望「國會審預算是責任，在野黨不應拿來當談判籌碼」！另外，總統賴清德「這是我國有史以來，第一次在預算會期不審預算！」並對藍白語重心長喊話，若對《總預算》或《國防特別條例》不滿意，應盡快通過付委進入程序委員會，要刪凍或提修正動議、附帶決議都可以，而不是統統都不審查，「不要讓政黨利益超越國家利益」。原文出處：獨家！賴清德鬆口願有前提的赴立院國情報告！期盼藍白「別拿預算當籌碼」！ 更多民視新聞報導藍白10度聯手！立院程序委員會封殺國防特別條例藍營可進京？10度封殺國防預算 民進黨憂下一步擋台美關稅協議獨／從芒果吃到燒餅！ 賴清德揭關稅「15％不疊加」談判內幕民視影音 ・ 6 小時前 ・ 3則留言
快訊／川普怒了親自開鍘 宣布南韓關稅15%升至25%！
美國貿易政策再度出現急轉彎。美國總統川普台灣時間(27)日透過社群平台發文，公開點名南韓國會遲遲未完成貿易協議批准程序，宣布即日起調高對南韓部分商品的進口關稅，稅率由原先的15%一口氣提高至25%。消息一出，立刻在國際市場掀起波瀾，南韓出口導向型產業首當其衝，市場避險情緒明顯升溫。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 64則留言
「賴清德應該感受到了」！王鴻薇驚蔡英文「這操作不單純」：選舉味道很重
資深媒體人劉寶傑日前分析，前總統蔡英文動作頻頻、可能有意警告總統賴清德，加上民進黨立法院黨團「萬年總召」柯建銘也改口爭取續任，外界將其視為賴清德政府的一大警訊；國民黨立委王鴻薇指出，蔡英文透過精準的關鍵字漲流量「選舉味道很重」，已不單純是卸任元首。更多風傳媒新聞：蔡英文、柯建銘都動了？吳子嘉揭「綠營老將出招內幕」 預言賴清德下場王鴻薇在《週末大爆卦》節目中直......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 13則留言
弱化國防？白版軍購條例大砍8500億 黃國昌：台灣人從未把自由當免費
即時中心／顏一軒、黃彥翔報導民眾黨立法院黨團今（26）日下午召開記者會，由身兼黨主席的黃國昌親自宣布白營的軍購特別條例版本，預算相比行政院版的8年1.25兆，大幅降低至4000億元。黃國昌聲稱，台灣人從未把自由當成免費。民眾黨今日下午2時30分召開「民眾黨版《保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例草案》」記者會，由即將卸任立委的黃國昌親自主持，另外包含立委劉書彬、立法院黨團辦公室主任陳智菡與政策會執行長賴香伶將出席。陳智菡表示，軍事採購絕對不能只是漫天喊價而毫無監督，民眾黨團軍購特別條例共有五大特色，包含明確化採購項目、金額、各項籌獲期程、維持成本；合理化特別預算金額；一年一期編列，須提出採購與到貨進度之專案報告。陳智菡說，第四，遵守國防法，軍事投資建案應將工業合作項目納入規劃；第五，需提出財政衝擊影響評估。黃國昌指出，政策會與黨團過去這段時間進行多方諮詢，也非常感謝上週末多位陸、海、空軍將領參加諮詢會議，相信也承受極大壓力，因此為了保護這些將領，今天沒讓他們出席記者會；對於他們而言，自提版本就是給出白營的政策立場與價值主張。黃國昌稱，台灣人從來沒把自由當成免費，過去這幾年，人民付了高額納稅錢去做軍事採購，付了錢卻拿不到東西，試問沒拿到東西，要怎麼樣強化國家安全？台灣是要付錢就安全，還是拿到武器才能安全？這個問題他大概問了十次，迄今沒得到答案。原文出處：快新聞／弱化國防？白版軍購條例大砍8500億 黃國昌：台灣人從未把自由當免費 更多民視新聞報導黃國昌立院最後一舞！民眾黨確定自提軍購特別條例 14:30最新說明都和黃國昌金釵有關！李有宜退黨、黃守仕退選 朱蕙蓉9字火大砲轟劉書彬當美參議員面「拿錯誤數據」批軍購 遭當場打臉民視影音 ・ 1 天前 ・ 7則留言
立院會期倒數! 藍白恐強推爭議法案三讀 綠:阻擋到底
政治中心／綜合報導立法院延長會期即將結束，綠營預料國民黨團會把日前社會爭議太大暫時喊停的幾項法案一次提出來表決，包含黨產條例，民進黨團質問"國家財產為什麼不還"、也要他們別為了幫顏寬恒的貪污助理費解套，量身訂做修法，藍營則說"不管正不正義，立法院的規則就是數人頭"，但民團反斥，認為法案都不符民意。「助理聘任黑箱。」拿起手舉版，公督盟狂轟國民黨團把助理費制度關進黑箱，這個案子可能在本周五延會結束前，被拿來三讀。公民監督國會聯盟理事長張宏林：「國民黨跟民眾黨，在這個會期完全不公布他的助理聘用，用誰都不敢公開的狀況之下，你們憑什麼要來增加立委助理的這些資源，不出席不開會不提案吊車尾的全部都是國民黨。」立法院延會即將結束進入新會期，藍營何時將喊停的爭議法案拿出來三讀，民進黨政府緊盯。（圖／民視新聞）時代力量副秘書長劉品辰：「（媒體報導說）牛煦庭的版本，就是要給有司法審判壓力的立委交代，他就是想要即刻適用就是量身打造，這就是要溯及既往讓現在在打，顏寬恒跟高虹安的官司，可以因此獲得某種程度上的豁免。」痛批助理費除罪化是增加立委小金庫、為政治盟友司法解套的雙重自肥，因阻力過大喊停離島建設條例、讓中天復活的"廣電法修法"、替婦聯會及救國團解套的黨產條例修法。都可能一起闖關。立委（國）賴士葆：「不管爭不爭議在這裡數人頭，請民進黨團也尊重立法院的議事規則。」立委（民）范雲：「既然曾經是國家的，那為什麼到現在，不願意依法歸還給國家，柯文哲市長在市長任期，就要求救國團把財產回歸台北市，不能贊同把貪污合法化，如果國民黨為了顏寬恒的壓力，在禮拜五要表決的話，所有縣市首長候選人都要，大家都會仔細睜眼看著他們的投票紀錄。」立法院延會即將結束進入新會期，藍營何時將喊停的爭議法案拿出來三讀，民進黨政府緊盯。（圖／民視新聞）議場大戰比人頭，民進黨團揚言阻擋到底，民團經濟民主連合也號召周二集結立法院遊行，國會外頭怒吼，告訴在野陣營並非席次多就可為所欲為。原文出處：立院會期倒數！藍白恐強推爭議法案三讀 綠揚言阻擋到底、民團集結抗議 更多民視新聞報導國民黨太囂張！放話「爭議法案」週五大清倉 綠委批3法最自肥藍委批軍購案裝神弄鬼 顧立雄嗆：講了也不聽指民眾黨提軍購刪2關鍵 沈伯洋酸：叫你國防部長民視影音 ・ 1 天前 ・ 2則留言
中國加速對台備戰「密建2基地」！學者驚曝「藏身山後」內幕
政治中心／綜合報導中國近年持續加快對台灣軍事部署腳步，早在2021年，就有媒體揭露解放軍於福建漳州近海興建新的陸軍航空兵機場。台灣國防研究倡議（TDRI）共同創辦人溫約瑟指出，解放軍自2023年底起，又進一步在福建省漳州市龍海區草鞋店一帶新增兩處陸航設施，顯示其意圖透過分散部署，提升直升機調度彈性，同時利用地形掩護，降低遭我方精準打擊的風險。民視 ・ 17 小時前 ・ 7則留言
歐洲議會出手了！高票通過報告挺台灣 強化「這領域」合作內容曝光
即時中心／黃于庭報導為遂行武力統一目的，中國未曾放棄以各手段恫嚇台灣，蠻橫行徑為國際社會所不容。歐洲議會本（1）月22日以高票通過「關於無人機及新型戰爭系統：歐盟需適應現今安全挑戰」報告案，呼籲歐盟強化與台灣在內的印太夥伴，在無人機科技及產業等安全與防衛的合作夥伴關係。我國外交部對此表達歡迎與肯定，並樂見台歐未來加強相關合作與交流。民視 ・ 17 小時前 ・ 6則留言
黃國昌稱「拉下賴瑞隆」是藍白共識 陳其邁回應了
即時中心／顏一軒、許雯絜報導民眾黨主席黃國昌今（25）日與創黨主席柯文哲南下高雄出席黨務行程期間受訪時稱，未來不排除與國民黨高雄市長參選人、立委柯志恩合作，並指拉下民進黨所推出的參選人賴瑞隆應是大家的共識。對此，高雄市長陳其邁今（26）日回應，此議題與市政無關，他也並未注意到這條新聞。今早10時，陳其邁在高市府副秘書長王啟川、民進黨高雄市長參選人賴瑞隆、立委許智傑、高雄市議員邱俊憲、李雨庭、高雄市議員第11選區（林園、大寮）擬參選人洪村銘與國民黨高雄市議員邱于軒等人的陪同下，前往大寮社會住宅建築基地視察，並於會前接受媒體聯訪，宣布「婚育宅及租金補貼」加碼政策。記者提問，民眾黨稱高雄要藍白合，請教市長看法？對此，陳其邁指出，「我想這個跟市政無關，我也沒有特別注意到這個新聞」。至於被問及今日與賴瑞隆共同視察大寮社宅，是否有意交棒一事，陳其邁則強調，今天是市政行程，市長人選的立院表現、地方服務都可受公評，民眾一定會選出最適當、能夠讓高雄的市政繼續進步最好的市長參選人。原文出處：快新聞／黃國昌稱「拉下賴瑞隆」是藍白共識 陳其邁回應了 更多民視新聞報導張又俠落馬「中國恐爆內戰」！專家嘆：習近平上當了總統打造「台灣之盾」 蘇紫雲曝未來經濟效益LIVE／民眾黨哪招？自提軍購特別條例 民進黨團15時記者會回應民視影音 ・ 1 天前 ・ 發表留言
麥寮鄉長選戰 過年後明朗化
年底雲林縣麥寮鄉長選舉，綠營現任鄉長許忠富尋求連任，在藍營尚未推出人選、民眾黨情況不明朗下，外傳曾參選鄉長失利的許留賓、許志豪、林宜豊都是可能人選，但眾人均未表態。許忠富曾擔任過1屆鄉長，民國113年4月補選時勝出回鍋，展現豐沛的基層實力與政治韌性，外界看好其連任之路。中時新聞網 ・ 23 小時前 ・ 發表留言