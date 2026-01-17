雙姝槓上！蘇晏霈裝可憐騙租惹毛陳姸霏 唐從聖憶租房驚見靈骨塔

職人輕喜劇《人生只租不賣》集結陳姸霏、黃河、林予晞、王真琳、謝章穎演出，租屋議題引共鳴，開播後成績亮眼。18日晚間將播出最新集數，其中八點檔女神蘇晏霈飾演雙面女租客，裝可憐騙租房，讓陳姸霏氣到抓狂，雙姝正式對決。

陳姸霏（左）和黃河（右）在劇中要解決各種租房狀況。（圖／公視台語台 提供）

本劇由金鐘導演王逸鈴與資深製作人周銓攜手打造，是台灣首部以「房管」為題材的台語劇集。首播兩集講述由陳姸霏飾演的「何幸琪」，為繼承母親房產，不得不加入黃河 飾演的「程軒」的「星河房管事務所」。躺平達人一夕成公司社畜，剛開工就遇房客嚷嚷想尋死，更碰上仗著低收入戶來騙租的雙面女，讓陳姸霏相當崩潰。

八點檔女星蘇晏霈近期才在新戲飾演百萬房仲女王，這次特別演出《人生只租不賣》，角色剛好相反，成了女租客「黃雨柔」，挑戰兩種截然不同的形象。她笑說：「說她是雙面女房客一點也不為過，記得當天拍攝時，上一場戲是可憐落魄的打扮，下一場戲是喝高級紅酒、穿高檔服飾、背名牌包包，常常會想我是誰？我在哪？」

蘇晏霈飾演雙面女租客騙租，讓陳姸霏氣到抓狂，雙姝正式對決。（圖／公視台語台 提供）

蘇晏霈劇中被拆穿假面具後惱羞成怒，要給星河「一顆星負評」，囂張演技讓觀眾氣得牙癢癢，在最新劇情中，陳姸霏將跟她直球對決，沒想到鬧上警局，還讓死對頭黃河前來拯救，峰迴路轉又趣味的情節，令人劇迷期待。儘管兩人在劇中爭鋒相對，戲外蘇晏霈誇讚初次合作的陳姸霏親切可愛、沒有距離感，兩人非常合拍，期待未來有機會再拍戲。

本週另一看點是由唐從聖飾演的星河客戶「白馬李」帶著寵物黃金蟒蛇「古錐的」霸氣亮相，沒想到一秒敗在林予晞手上，對她一見鍾情。唐從聖形容白馬李有點活在自我世界，有點錢又吝嗇，對嵐姐有意思，但愛又不敢表達，生動的角色演繹在劇中有畫龍點睛的功效。

唐從聖帶黃金蟒蛇寵物霸氣登場。（圖／公視台語台 提供）

他劇中是大房東，過去則遇過租屋鬼故事，他回憶曾在公館租了一間鬼屋等級的房子，當時白天去看房，爬樓梯到半山腰，途經小廟不以為意，加上房間大租金便宜只要7500元，對面房客又誇附近很安靜就簽約了，沒想到入住後一切變了樣，「那個廟不是普通小廟，是靈骨塔，都會聽到拜祖先的聲音，很恐怖！雖然我有窗戶，但沒有窗戶會透光，明明7月天我在房間睡覺需要蓋被子，最慘的是後來遇颱風，整個房內都是水，要拖地掃水。」後來對面房客不到半個月就搬走，讓他直呼：「該不會跟房東串通好的吧！」

《人生只租不賣》探討新世代中不同的居住型態，包括近年廣受討論的社會住宅等，以輕喜劇結合社會議題，打造出「新型態台語職人劇」。全劇12集，每週日晚間8點公視台語台首播，每週播出兩集，中華電信MOD和Hami Video同日9點跟播上架。

