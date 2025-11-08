雙媽會應援奪冠 樂天慈護宮還願
記者陳華興∕桃園報導
樂天桃猿奪下隊史第八座總冠軍、也是球團自樂天接手後第一座冠軍。領隊牧野幸輝八日在市府人員陪同下，前往桃園慈護宮還願，感謝媽祖一路庇佑。
牧野幸輝在民政局副局長藍品畯、體育局長許燕輝等陪同下抵達慈護宮，由主委簡征潭率員接待。簡征潭致贈「桃園媽」棒球帽、「金運桶」。
民政局表示，台灣大賽第四戰，慈護宮與中壢仁海宮組隊入場，「雙媽會」為球員加油打氣，這場比賽成為系列賽奪勝關鍵。
簡征潭說，「雙媽會」進場應援由他提議促成，象徵著地方團結；看到球隊奪冠，廟方、信眾及球迷都非常感動。未來慈護宮會持續支持宗教與運動的結合，為桃園帶來更多正能量。
牧野幸輝表示，慈護宮是北桃園媽祖信仰聖地，未來將持續深耕與在地團體合作，讓更多市民更深入地方文化，並祝慈護宮乙巳年祈安圓醮圓滿完成。
「雙媽會」應援成為社群平台的焦點，許多球迷留言表示「能在球場看到媽祖超感動！」，還有人笑說「雙媽贏了」、「科學的盡頭是玄學」，球迷間的熱議也讓宗教與職棒產生微妙化學效應。
